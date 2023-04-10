"الفداء والتضحية": الكنائس الشرقية تحيي ذكرى يوم الجمعة العظيمة

Coptic church

Monks pray at the ancient monastery of St. Anthony in the eastern desert southeast of Cairo, Egypt Source: AP / AP Photo/Manoocher Deghati, File

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للجمعة العظيمة أهمية كبيرة للمسيحيين ولها معانٍ عظيمة. ويقول القادة الروحيون إن الجمعة العظيمة "هي معنى الفداء، التضحية والخلاص من الخطيئة على الصليب".

Key Points
  • للجمعة العظيمة أهمية كبيرة للمسيحيين ولها معانٍ عظيمة
  • تُحيي الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة
  • يقول القادة الروحيون إن الجمعة العظيمة "هي معنى الفداء، التضحية والخلاص من الخطيئة على الصليب
تُحيي الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة، وبهذه المناسبة أعدت منال العاني تقريراً يتضمن لقاءين الأول مع نيافة الأنبا دانييل أسقف الكنيسة القبطية الأرذثوكسية في سيدني وتوابعها واللقاء الثاني مع سيادة المطران باسيليوس قُدسية أسقف الكنيسة الأنطاكية الأرذثوكسية في أستراليا ونيوزلندا.
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ما أهمية يوم "الجمعة العظيمة" عند المسيحيين في أستراليا؟

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