"الفداء والتضحية": الكنائس الشرقية تحيي ذكرى يوم الجمعة العظيمة

Key Points للجمعة العظيمة أهمية كبيرة للمسيحيين ولها معانٍ عظيمة

تُحيي الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة

يقول القادة الروحيون إن الجمعة العظيمة "هي معنى الفداء، التضحية والخلاص من الخطيئة على الصليب

تُحيي الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة، وبهذه المناسبة أعدت منال العاني تقريراً يتضمن لقاءين الأول مع نيافة الأنبا دانييل أسقف الكنيسة القبطية الأرذثوكسية في سيدني وتوابعها واللقاء الثاني مع سيادة المطران باسيليوس قُدسية أسقف الكنيسة الأنطاكية الأرذثوكسية في أستراليا ونيوزلندا.



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