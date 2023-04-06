في يوم الجمعة العظيمة: القادة الروحيون يدعون لاستذكار الألم والأمل معاً

Key Points دعا القادة الروحيون إلى المحبة والتسامح واستذكار ألم السيد المسيح

عالم اليوم يفتقد الى معنى التضحية والعطاء والحرية الحقيقية واحتمال الصعاب بصبر ورجاء

يوم الجمعة العظيمة يدل على شيء مميز وهذه الجمعة التي تقودنا جميعا الى يوم القيامة ونتذكر جميع الاحداث التي مر بها سيدنا اليسوع المسيح

تُحيي الكنائس التي تتبع التقويم الغربي يوم الجمعة العظيمة، وبهذه المناسبة أعدت منال العاني تقريراً يتضمن لقاءين الأول مع سيادة المطران انطوان شربل طربية راعي الكنيسة المارونية في أستراليا ونيوزلندا واللقاء الثاني مع سيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية أستراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك.



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وقال راعي الكنيسة المارونية في أستراليا ونيوزيلندا المطران أنطوان شربل طربيه، لإذاعة اس بي ئاس عربي24، إن "الكنيسة المارونية تعيش هذا اليوم المبارك في جو من التأمل والتوبة والصلاة والغفران من أجل أن يكون كل شيء موجها لعيش الأبعاد الروحية والإيمانية فلا يهتم المؤمن بهذا اليوم بما يؤكل بل بغذاء الروح والتسامح والمحبة. وان هذا اليوم يسمى الجمعة العظيمة لأن فيه تجلت محبة الله العظمى بفداء الصليب."





وأضاف المطران طربيه ان عالم اليوم يفتقد الى معنى التضحية والعطاء والحرية الحقيقية واحتمال الصعاب بصبر ورجاء، وان على المؤمن عند النظر الى الصليب أن يستقبل الغفران ويمنحه للآخرين أيضا وأن ينسى الإساءة ويعيش المصالحة مع الذات والآخر ومع الله.



وأنهى المطران طربيه كلمته بحث المؤمنين على العودة الى الذات بتجديد ايماني وحياتي.





ومن جانبه، قال سيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية أستراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك، لإذاعة اس بي أس عربي24، إن "يوم الجمعة العظيمة يدل على شيء مميز وهذه الجمعة التي تقودنا جميعا الى يوم القيامة ونتذكر جميع الاحداث التي مر بها سيدنا اليسوع المسيح."





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