مقترح بخفض سن الاقتراع في أستراليا إلى 16 عاما: هل تأخرت أستراليا في احترام رأي مراهقيها؟

النقاط الرئيسية حزب الخضر يدعو لخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما

باحثون يؤيدون هذا المقترح كحق من حقوق الإنسان

تم خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عام 1973

انعقد البرلمان الأسترالي في جلسة افتتاحية لهذا العام وبدأ النواب بتقديم مقترحات لمشاريع قوانين جديدة وفقا لاهتماماتهم والأمورالتي يرونها ملحة.





وقدم النائب Stephen Bates النائب عن حزب الخضر يوم أمس اقتراحا للبرلمان من أجل خفض سن الاقتراع في الانتخابات الفدرالية إلى ستة عشر عاما ، بدلا من ثمانية عشر عاما وما فوق كما هو الحال الآن.





والنائب Stephen Bates هو أصغر نائب في المجلس النيابي الحالي إذ أنه في الثلاثين من العمر.





وقال النائب Stephen Bates إن القضايا الحالية التي تثير اهتمام وشغف الشباب هي قضايا مثل "التغير المناخي، الوصول إلى الرعاية الصحية، العدالة بين الأعراق، والقدرة على شراء المسكن".





وأضاف "هذا مهم للحفاظ على الديمقراطية وتوسيعها وإعطاء صوت للشباب في ما يتعلق بمستقبلهم".





وبحسب مقترح النائب Stephen Bates يجب أن يكون الاقتراع إلزاميا للشباب في السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر، لكن مع عدم فرض غرامات مالية إذا قرروا عدم التصويت.



اقرأ المزيد من بين 50 ألف طالب: شابة أسترالية من أصل مصري تتفوق في امتحانات الشهادة الثانوية وتتطلع نحو المستقبل بأمل

استطلعنا رأي شابتين أستراليتين من أصل عربي هما أمل راشد وإيما صليبا حول هذا المقترح.





تقول الشابة أمل راشد إنها تؤيد هذا المقترح لأن الشبيبة في السادسة عشرة من العمر يكونون قادرين على تحديد ما يؤيدونه من سياسات ومقترحات ولديهم أمور تهمهم يريدون إيصالها إلى المسؤولين.





"إيجاد عمل والحصول على تعليم جيد هما من أهم الأمور التي تهمني شخصيا، وفي سن السادسة عشرة كنت أعرف تماما توجهاتي في الحياة، فأنا مع خفض سن الاقتراع لأن الشباب واعون لما حولهم من أمور".





وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت الشابة إيما صليبا إنها "تتفهم سبب هذا المقترح لكن بنفس الوقت تتخوف من ألا يكون المراهقون قادرين على اتخاذ قرارات سياسية في هذا العمر".



اقرأ المزيد إشراقة المستقبل: طلاب الشهادة الثانوية في أستراليا يخطون مستقبلهم بأيديهم

وقالت البروفسور Faith Gordon من الجامعة الوطنية في كانبرا إن "الشباب يوصفون خطأً بأنهم يفتقرون إلى الحكم السياسي والأخلاقي".





وأضافت "هذه الصور النمطية لا تستند إلى أي دليل ذي مصداقية لكنها تُعزى إلى تحريف في وسائل الإعلام".





وأشارت إلى أن المراهقين "يمكنهم في هذا السن التقديم للالتحاق بقوات الدفاع، ويمكن إدانتهم بمخالفات جرمية، لكن لا يمكنهم الاقتراع في الانتخابات".





وتساءلت "الشباب يقدمون مساهمات مهمة في نشاطات سياسية واجتماعية - اقتصادية، ولديهم حقوق وواجبات عديدة. فلماذا إذن لا يستحقون أن يكون لهم الحق البديهي بالاقتراع، طالما أنهم يفعلون الكثير للمجتمع؟"





وقالت مجموعة الباحثين إن تشريع اقتراع الشباب سوف يتماشى مع سياسات مشابهة في بلدان أخرى حول العالم.





وذكرت البروفسور Gordon إن عددا كبيرا من البلدان مثل الارجنتين، النمسا، البوسنة، البرازيل، كوبا، تيمور الشرقية، الاكوادور، أستونيا، اليونان، إندونيسيا، إسرائيل، مالطا، ونيكاراغوا قد خفضت سن الاقتراع إلى 17 عاما، وفي بعض الحالات إلى 16.





ويقول الباحثون إن خفض سن الاقتراع إلى 16 عاما سوف يوسع حقوق المواطنة وحقوق الانسان والديمقراطية للشباب. ويعزز الثقافة الديمقراطية، ويزيد من عدد المقترعين في الوقت الحالي وفي المستقبل. كما وأنه يؤسس لمجتمع حاضن من خلال تشجيع مشاركة الشباب والاعتراف بحقهم بالاستماع إليهم في قضايا تؤثر على حياتهم.





وقال الباحثون في الجامعة الوطنية إن تمرير مثل هذا القانون سيثب التزامًا رسميًا قويًا بمشاركة الشباب والاعتراف بحق من حقوق الانسان.





وكان بحث مصغر أجري في عام 2010 نظر في موقف المجتمع من خفض سن الاقتراع الى 16 عاما، وجد أن هناك دعما محدودا لهذا المقترح. وكتب البروفسور Ian MacAllister الذي اشرف على البحث: أن 94% من الذين شملهم البحث عارضوا أي تغيير، بينما قال 72 بالمئة أنه يجب الإبقاء على سن الثامنة عشرة، و6% فقط أيدوا هذا المقترح".







استمعوا إلى اللقاءات كاملة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



