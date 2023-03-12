العمال يتفق مع الخضر على انشاء "صندوق اعادة الاعمار"

Adam Bandt

Adam Bandt Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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تبلغ قيمة الصندوق 15 مليار دولار ويهدف الى تشجيع التصنيع في البلاد

قدمت حكومة العمال بعض التنازلات ووافقت على طلبات حزب الخضر من اجل تمرير مشروع قانون صندوق اعادة الاعمار Reconstruction Fund عبر مجلس الشيوخ الفيدرالي.
العمال وافقوا على مطالب الخضر بوقف الاستثمار في حقول الغاز ومشاريع الفحم الجديدة.
وضمنت الصفقة تمرير مشروع القانون عبر مجلس النواب ومنح حزب العمال طريقًا محتملًا لتمريره في مجلس الشيوخ بدعم من حزب الخضر و المستقلين في أواخر آذار مارس.
sENATE VOTE
Source: AAP
وينشئ مشروع القانون صندوق استثمار خارج الميزانية بقيمة 15 مليار دولار لدعم التصنيع والصناعات الناشئة.
المعارضة الفيدرالية، من جانبها، تقول ان الصندوق لا فائدة منه خاصة وانه سيأتي على حساب الغاز والفخم الاستراليين المهمين للتصدير.
الاقتصادي سليمان يوحنا في حديث مع أس بي أس عربي24 يقول إنه بينما كل خطوة تشجع على تعزيز الصناعة الاسترالية هي مهمة في الوقت الحاضر، الا انه يرى ان هذا الصندوق لن يحدث الكثير من التغيير.

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