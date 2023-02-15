"نص عمري": جورج وسوف يطلق أغنيته الجديدة ويهديها لروح نجله الراحل وديع

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل نجله وديع أطلق الفنّان جورج وسّوف أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري" مهدياً إيّاهاً لروحه.

الأغنية التي سيطرت عليها أجواء الفراق الحزينة من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمّد يحيى، أطلقها سلطان الطرب على قناته الخاصّة على يوتيوب وكذلك على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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