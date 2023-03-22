هل وضع الأمير هاري شروطا لحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز؟

Britain Prince Harry

Britain's King Charles III, from bottom left, Camilla, the Queen Consort, Meghan, Duchess of Sussex and Prince Harry watch as the coffin of Queen Elizabeth II is placed into the hearse following the state funeral service in Westminster Abbey in central London Monday Sept. 19, 2022. Credit: Martin Meissner/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تمت دعوة الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل ضمن ألفي شخص سيكونون في وستمنستر أبي خلال مراسم تتويج والده تشارلز ملكا لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيحضران أم لا، خاصة في ظل تدهور العلاقة مع العائلة المالكة بعد نشر مذكرات هاري.

ووفق بعض التقارير فإن الأمير تقدم بعدد من الشروط ليوافق على حضور التتويج. فما هي تلك الشروط؟

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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