هل وضع الأمير هاري شروطا لحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز؟

تمت دعوة الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل ضمن ألفي شخص سيكونون في وستمنستر أبي خلال مراسم تتويج والده تشارلز ملكا لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا كانا سيحضران أم لا، خاصة في ظل تدهور العلاقة مع العائلة المالكة بعد نشر مذكرات هاري.





ووفق بعض التقارير فإن الأمير تقدم بعدد من الشروط ليوافق على حضور التتويج. فما هي تلك الشروط؟





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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