"إرثها سيبقى حيا لقرون مقبلة": 48 عاما مرت على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم

النقاط الرئيسية توفيت أم كلثوم فى مثل هذا اليوم من عام 1975 عن عمر 77 عاما

صنعت "الست" مجدا فنيا كبيرا، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في مسيرتها الفنية

حلت أم كلثوم في المرتبة الـ61 في قائمة لأفضل 200 مطرب ومطربة عبر التاريخ اصدرتها مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية

تمر اليوم الجمعة الذكرى الـ48 عاما على وفاة صوت مصر الدافئ وأيقونة الطرب والغناء فى الوطن العربى قيثارة الغناء كوكب الشرق أم كلثوم ، التى توفيت فى مثل هذا اليوم من عام 1975 عن عمر 77 عاما، قضت منها ما يقرب من 57 عاما فى عالم الفن.





وتعد ام كلثوم من أبرز مغنيي القرن العشرين حيث وقفت على أكبر مسارح العالم وكانت هي أول من قامت بالغناء في الإذاعة المصرية بعد إنشائها عام 1934.





كانت أم كلثوم إلي جانب جمال الصوت و الحضور الكبير، تمتلك الذكاء الذي مكنها من العبور إلى قلوب الناس.



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وصنعت "الست" مجدا فنيا كبيرا، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في مسيرتها الفنية، مثل أحمد رامي وبليغ حمدي ومحمد عبدالوهاب وقدمت معهم أعمالا أشبه بالجواهر الخالدة منها سيرة الحب والف ليلة وليلة وأنت عمري وأنساك. وقدمت ام كلثوم للسينما 6 أفلام هامة هي وداد ونشيد الامل ودنانير وسلامة وعايدة وفاطمة



(Original Caption) Om Kalsoum begins a new season in a downtown Cairo theater this month and once again the soul music she has been singing for 40 years will hold the Arab world spellbound from the Atlantic to the Persian Gulf. Credit: Bettmann Archive/Getty Images



وقدمت أم كلثوم مساهمات مادية ومعنوية دعمت فيها مصر في محطات وأوقات حرجة عاشتها البلاد، عندما خصصت ريع العديد من حفلاتها بعد هزيمة عام 1967 لدعم المجهود الحربي





في عصر يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 1975، وتحديدا في الرابعة مساءً، انقطع إرسال الإذاعة المصرية، ثم أصدر مجلس الوزراء بيانا أعلن فيه وفاة السيدة أم كلثوم.



500,000 Egyptians assembled for a final fairwell to singer and actress Om Kalsoum. Credit: Claude Salhani/Sygma via Getty Images وفي مطلع هذا العام حلت فيه المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم في المرتبة الـ61 في قائمة لأفضل 200 مطرب ومطربة عبر التاريخ اصدرتها مجلة " رولينغ ستون " الأمريكية





وتم اختيار القائمة من كل انحاء العالم ومن عصور غنائية وفنية مختلفة، على أساس ما قدموه للفن، والتاريخ الذي حققوه، والشعبية التي حصلوا عليها.





ووصف النقاد الذين اعدوا القائمة أم كلثوم بأنه لا يوجد مثيل لها في الغرب، وكانت لسنوات طويلة النجم الأوحد للعالم العربي حيث تعتبر بمثابة روح العالم العربي، كلمات أغانيها قوية وتستمر لمدة تتجاوز الساعة، وكانت أم كلثوم تقف مثل الواعظ الناري وتسببت وفاتها في انتقال الملايين للقاهرة من أجل حضور جنازتها التاريخية





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وتعد أغاني ام كلثوم من ابرز ما يقدمه السيد يوسف الريماوي رئيس فرقة طرب التي تعنى باحياء التراث العربي في استراليا "أجد باستمرار تجاوب مذهل من الحضور الذي ترتسم على وجهه الفضول ويسود المكان الصمت والذهول من جمال اغانيها"





ويعتبر الريماوي ان شعبية ام كلثوم قد تعدت حدود العالم العربي ويستذكر موقفا مر به في القنصلية اليونانية في ملبورن "صادف وجودي في القنصلية في يوم الذكرى ال37 لرحيل كوكب الشرق وتفاجأت بقناة يونانية تبث تقريرا عن رحيل أم كلثوم"





ويعود الريماوي بالذاكرة لطفولته والقصص التي سمعها عن تعلق جده لأمه بصوت ام كلثوم الذي كان حاضرا بقوة في اركان منزل بمخيم اليرموك" هذا الفلسسطيني لم يكن مهتما بالفنون ولكنه وجد فيها القا فنيا وتجسيدا لمشروع كبير هو الوحدة العربية"





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع يوصف الريماوي





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