بودكاست التأمل

الهيلوت: تمرين للتأمل والاسترخاء من الفلبين يعدكم بخلق التوازن في حياتكم

بودكاست التأمل

تعرفوا على تمرين الهيلوت للاسترخاء ضمن بودكاست "التأمل"

تعرفوا على تمرين الهيلوت للاسترخاء ضمن بودكاست "التأمل" Source: Getty / Getty Images

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نشر في: 5/10/2022 2:04pm, آخر تحديث: 5/10/2022 2:29pm
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS

الهيلوت هي ممارسة قديمة أصلية في الفلبين. هذا التأمل هو تمرين تنفس لطيف ، يركز ببطء على قلبك. ويمكنك ان تمارسه وانت مستلق او جالسا

نشر في: 5/10/2022 2:04pm, آخر تحديث: 5/10/2022 2:29pm
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS
يعد العلاج والتدليك جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الفلبينية. Hilot هي كلمة من لغة التاغالوغ و تعني "التدليك بالفرك" أو "اللمس بضربات مهدئة".

الغرض الرئيسي من Hilot هو استعادة الانسجام في الجسم ، وتعزيز الشفاء الجسدي والعاطفي والعقلي. تمت كتابة هذا التأمل بواسطة Lorelie Luna Ladiges ، وهي منسقة من شركة Hilot ذات خبرة وتدير أكاديمية Autarkēs على شواطئ سيدني الشمالية.

تقول لوريلي إن الفلبينيين يميلون إلى تعلم الهيلوت من شيوخهم. تم نقل هذه الممارسة إلى لوريلي من قبل جدتها وجدتها الكبرى.

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