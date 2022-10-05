الهيلوت: تمرين للتأمل والاسترخاء من الفلبين يعدكم بخلق التوازن في حياتكم

يعد العلاج والتدليك جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الفلبينية. Hilot هي كلمة من لغة التاغالوغ و تعني "التدليك بالفرك" أو "اللمس بضربات مهدئة".





الغرض الرئيسي من Hilot هو استعادة الانسجام في الجسم ، وتعزيز الشفاء الجسدي والعاطفي والعقلي. تمت كتابة هذا التأمل بواسطة Lorelie Luna Ladiges ، وهي منسقة من شركة Hilot ذات خبرة وتدير أكاديمية Autarkēs على شواطئ سيدني الشمالية.





تقول لوريلي إن الفلبينيين يميلون إلى تعلم الهيلوت من شيوخهم. تم نقل هذه الممارسة إلى لوريلي من قبل جدتها وجدتها الكبرى.





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