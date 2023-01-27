"تأثيره امتد بالخير لكل الجالية" استراليا تكرّم الراحل الياس نمر بميدالية OAM في يوم استراليا

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"تأثيره امتد بالخير لكل الجالية" استراليا تكرّم الراحل الياس نمر لجهوده الاجتماعية في جنوب استراليا

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كان الياس نمر رجل اعمال ناجح ومن اعمدة الجالية اللبنانية ومن مؤسسي الابرشية المارونية

تم تكريم رجل الاعمال الاسترالي من اصل لبناني الياس نمر بمنحه ميدالية OAM في يوم استراليا الوطني تقديرا لجهوده في خدمة الجالية اللبنانية في ولاية جنوب استراليا

وتقول حفيدة السيد نمر جابريل كاباسو إن جدها كان رجل اعمال ناجح ومن اعمدة الجالية اللبنانية ومن مؤسسي الابرشية المارونية. واضافت كاباسو "كان بالنسبة لي قلب للعائلة الذي حافظ على تماسكها وكان دائما مصدر فخر واعتزاز لنا"
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وصل الياس نمر الى استراليا في عمر الخامسة عشر ووقع في غرام البلد الذي وفر له فرص الاستقرار والنجاح. وتقول كاباسو "شغل جدي منصب القنصل الفخري من 1978 الى 2019 وساعد في استقرار العديد من الاسر اللبنانية"

ورغم وصول الياس نمر الى استراليا في عمر صغيرالا ان حبه للبنان ظل في قلبه "تمثل حب جدي للبنان في اختياره موقع منزله في ادلايد وفي العطعام اللبناني الذي كان حاضرا في المائدة دائما، لقد اورثنا حب لبنان"
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وكانت جابريل كاباسو المحرك وراء حملة تكريم جدها الياس نمر بمدالية OAM واعتبرت ان هذا التكريم له طعم خاص "كنت اعلم منذ صغري حجم الخدمات التي قدمها جدي للجالية اللبنانية، كان متواضعا لا يسعى للاضواء، كان جدي رقيقا ومهذبا وهذا التكريم له معنى خاص لعائلته"
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استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل عن رجل الاعمال الاسترالي من اصل لبناني الياس نمر الحاصل على ميدالية OAM في يوم استراليا الوطني تقديرا لجهوده في خدمة الجالية اللبنانية في ولاية جنوب استراليا

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