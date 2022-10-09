كيف تمكن طفل من بيع لوحاته الفنية بمئات الآلاف من الدولارات؟

في ظاهرة فنية نادرة استطاع الطفل أندريه فالنسيا وهو طالب في الصف الخامس الابتدائي أن يبيع لوحاته الفنية مقابل مئات الآلاف من الدولارات.





وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن أندريه والذي يلقبه البعض بـ"بيكاسو الصغير" بدأ حياته الفنية في سن الرابعة عندما لاحظ والداه أنه يقضي ساعات في الرسم.





وقد تحول فالنسيا إلى ظاهرة فنية عندما نظم معرضا في مدينة ميامي الأميركية حيث حازت رسوماته على إعجاب جامعي الأعمال الفنية الأثرياء.





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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