كيف تمكن طفل من بيع لوحاته الفنية بمئات الآلاف من الدولارات؟

في ظاهرة فنية نادرة استطاع الطفل أندريه فالنسيا وهو طالب في الصف الخامس الابتدائي أن يبيع لوحاته الفنية مقابل مئات الآلاف من الدولارات.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن أندريه والذي يلقبه البعض بـ"بيكاسو الصغير" بدأ حياته الفنية في سن الرابعة عندما لاحظ والداه أنه يقضي ساعات في الرسم.
وقد تحول فالنسيا إلى ظاهرة فنية عندما نظم معرضا في مدينة ميامي الأميركية حيث حازت رسوماته على إعجاب جامعي الأعمال الفنية الأثرياء.
Advertisement
تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.
تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.
توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.