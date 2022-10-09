SBS Arabic24

كيف تمكن طفل من بيع لوحاته الفنية بمئات الآلاف من الدولارات؟

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Credit: @andresvalenciaart

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نشر في: 10/10/2022 10:39am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 10/10/2022 10:39am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
في ظاهرة فنية نادرة استطاع الطفل أندريه فالنسيا وهو طالب في الصف الخامس الابتدائي أن يبيع لوحاته الفنية مقابل مئات الآلاف من الدولارات.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن أندريه والذي يلقبه البعض بـ"بيكاسو الصغير" بدأ حياته الفنية في سن الرابعة عندما لاحظ والداه أنه يقضي ساعات في الرسم.

وقد تحول فالنسيا إلى ظاهرة فنية عندما نظم معرضا في مدينة ميامي الأميركية حيث حازت رسوماته على إعجاب جامعي الأعمال الفنية الأثرياء.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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