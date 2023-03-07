ما الذي حول مذيعة تلفزيونية إلى عاملة في مصنع؟

Afghanistan

Basira Joya, 20, presenter of the news program sits during recording at the Zan TV station (women's TV) in Kabul, Afghanistan, May 30, 2017. Afghanistan's Taliban rulers ordered all female presenters on TV channels to cover their faces on air, the country's biggest media outlet said Thursday, May 19, 2022. (AP Photo/Rahmat Gul, File) Source: AP / Rahmat Gul/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

على مدار خمس سنوات كاملة كانت بصيرة جويا تعمل كمذيعة وصحفية في كابل. لكن بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم اضطرت بصيرة إلى الفرار إلى الولايات المتحدة.

الآن تعاني بصيرة من ظروف صعبة في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن اضطرت للعمل لما قد يصل إلى 12 ساعة متواصلة في اليوم لتوفير الدعم لأسرتها التي لا تزال في أفغانستان.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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