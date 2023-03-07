ما الذي حول مذيعة تلفزيونية إلى عاملة في مصنع؟

على مدار خمس سنوات كاملة كانت بصيرة جويا تعمل كمذيعة وصحفية في كابل. لكن بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم اضطرت بصيرة إلى الفرار إلى الولايات المتحدة.





الآن تعاني بصيرة من ظروف صعبة في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن اضطرت للعمل لما قد يصل إلى 12 ساعة متواصلة في اليوم لتوفير الدعم لأسرتها التي لا تزال في أفغانستان.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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