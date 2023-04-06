كيف يمضي المسيحيون في أستراليا أسبوع الآلام استعداداً ليوم القيامة المجيدة

Good Friday

Credit: Aaron Burden

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أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة وأكثرها روحانية عند الطائفة المسيحية.

Key Points
  • يمتد أسبوع الآلام من أحد الشعانين وينتهي بأحد القيامة
  • هذا الأسبوع هو من أعظم الاسابيع وهو "سجود لآلام المسيح ودلالة على الصبر والمحبة والتضحية".
  • من المأكولات الشائعة التي تحضرها السيدات في هذا الأسبوع المعمول وكعك العيد وكبة الراهب وسلق وتزيين بيض العيد مع الأولاد الذي يدل على "الولادة الجديدة".
يمتد أسبوع الآلام من أحد الشعانين وينتهي بأحد القيامة. ويكون هذا الأسبوع مكرساً بأكمله للعبادة، ويجتمع فيه الناس في الكنائس للصلاة والتأمل وتكون مظاهر الحزن واضحة تماماً في الكنيسة، من أشرطة سوداء إلى ألحان حزينة وقراءات عن الآلام وأحداث هذا الاسبوع.

في استطلاع رأي أجرته أس بي أس عربي24 مع بعض السيدات من الجالية العربية لمعرفة كيف يمضي المسيحيون أسبوع الآلام وما هي أبرز العادات والتقاليد استعداداً ليوم القيامة، قالت السيدة سعدة جرمانوس إن هذا الأسبوع هو من أعظم الاسابيع وهو "سجود لآلام المسيح ودلالة على الصبر والمحبة والتضحية".
إنه أسبوع روحاني بحيث لا يتم التركيز على الطعام خلاله
قالت السيدة راغدة شومان إنها تمضي هذا الأسبوع في الكنيسة بالصلاة والتأمل.
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لا معنى للعيد إذا لا نؤمن
"القيامة هي دليل أن الانسان تحرر من العبودية".

وصفت سيدة نوغا كيف كانت تمضي هذا الأسبوع عندما كانت في القدس، فقالت إنها كانت تمشي على الطرقات التي سار عليها السيد المسيح، وطريق الجلجلة. ويوم سبت القيامة ينتظرون بأن يفيض النور.

وأشارت السيدة ناديا قزي إلى أهمية تعليم الأطفال معاني هذا العيد وتشجيعهم على الصوم عن المأكولات التي يحبونها تضحية من أجل المسيح.

أما سلوى بدر فقالت إن زمن الصوم يقوي الايمان ويحث المؤمنين على الاعتراف والصلاة والغفران:
ليتها تعود الأيام التي كانت فيها العائلة تأخذ الأولاد كل أحد للمشاركة في القداس الإلهي
وشددت السيدة سلوى على أهمية تعلم الانجيل وفهمه، مشيرة إلى أن العديد من الرعايا ينظمون سهرات إنجيلية يمكن المشاركة بها.

ومن المأكولات الشائعة التي تحضرها السيدات في هذا الأسبوع المعمول وكعك العيد وكبة الراهب وسلق وتزيين بيض العيد مع الأولاد الذي يدل على "الولادة الجديدة".
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ومنهن من يساعد الرعية في تحضير المأكولات مع صوت التراتيل.

في القدس، قالت إحدى السيدات أنهن يزين بيض العيد طبيعياً بسلقه مع ورد الحنون والورد الأصفر.

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