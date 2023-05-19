كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟ (الصورة بالداخل)

EGYPT-CINEMA

Egyptian film star Adel Imam attends the opening ceremony of the first edition of the El-Gouna Film Festival in Hurghada late on September 22, 2017. Source: AFP / STR/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام كبير بصور للممثل المصري عادل امام في احدث ظهور له وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 83.

ظهر عادل إمام في تلك الصور بصحبة مدير أعماله عادل سليمان. وقال المنتج عصام إمام شقيق النجم المصري في تصريحات لـ"المصري اليوم" إن عادل إمام سيحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده.
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Credit: Facebook

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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