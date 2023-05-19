كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟ (الصورة بالداخل)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام كبير بصور للممثل المصري عادل امام في احدث ظهور له وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 83.





ظهر عادل إمام في تلك الصور بصحبة مدير أعماله عادل سليمان. وقال المنتج عصام إمام شقيق النجم المصري في تصريحات لـ"المصري اليوم" إن عادل إمام سيحتفل بعيد ميلاده في جو أسري فقط بحضور أولاده وأحفاده.



Credit: Facebook



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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