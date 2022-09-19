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كيف شكرت الملكة اليزابيث الفنان المصري الأسترالي سامي رزق الله على هذه اللوحة؟

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Queen Portrait by Samy Rizkallah.png

الفنان سامي رزق الله أمام لوحة للملكة اليزابيث رسمها على ورق البردي وأرسلها لها في عيد ميلادها الثمانين

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نشر في: 19/09/2022 6:46pm, آخر تحديث: 19/09/2022 6:53pm
By Iman Riman
المصدر: SBS

الفنان سامي رزق الله فنان مصري أسترالي يقيم في مدينة ملبورن يروي كيف ذهب إلى مكتب البريد وأرسل هذه اللوحة التي رسمها كهدية للملكة اليزابيث في عيد ميلادها الثمانين وكيف شكرته على عمله.

نشر في: 19/09/2022 6:46pm, آخر تحديث: 19/09/2022 6:53pm
By Iman Riman
المصدر: SBS
في عيد ميلادها الثمانين تلقت الملكة هدية مميزة من فنان مصري استرالي هو الفنان سامي رزق الله.

فلقد أرسل الفنان رزق الله لوحة كبيرة كان قد رسمها لها على ورق البردي.

لماذا قام بهذا العمل، وكيف كانت ردة فعل الملكة، نتعرف على هذه القصة في لقاء اجريناه مع الفنان سامي رزق الله.

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يقول الفنان سامي رزق الله: "الملكة محبوبة للشعب الأسترالي وأنا أكن لها كل الاحترام".
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"ولهذا السبب قمت برسم الملكة اليزابيث على أكبر ورقة ممكنة من ورق البردي بطول مترين، وعرضتها في معرض في مدينة ملبورن".

ويضيف الفنان سامي رزق الله بأنه قرر إرسال هذه اللوحة للملكة اليزابيث نفسها في عيد ميلادها الثمانين عام 2006.

"ذهبت إلى مكتب البريد وقلت لهم أريد أن أرسل هذه الهدية للملكة اليزابيث".
Samy Rizkallah and wife .png
الفنان سامي رزق الله يحتفظ بصورة اللوحة في ألبوم خاص
ويقول الفنان سامي رزق الله إنه وبعد فترة وجيزة وصلته رسالة من قصر باكنغهام تشكره فيها الملكة على الهدية وتقدر له جهده وعمله في إنجاز اللوحة.
Letter from Queen to Samy Rizkallah (2).png
ويقول الفنان سامي رزق الله إنه ارسل لها هدية أخرى في عيد ميلادها التسعين وتمنى أن يبقى حيا لكي يعيدها بعيدها المئوي لكنها رحلت قبل ذلك.

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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