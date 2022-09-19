كيف شكرت الملكة اليزابيث الفنان المصري الأسترالي سامي رزق الله على هذه اللوحة؟

في عيد ميلادها الثمانين تلقت الملكة هدية مميزة من فنان مصري استرالي هو الفنان سامي رزق الله.





فلقد أرسل الفنان رزق الله لوحة كبيرة كان قد رسمها لها على ورق البردي.





لماذا قام بهذا العمل، وكيف كانت ردة فعل الملكة، نتعرف على هذه القصة في لقاء اجريناه مع الفنان سامي رزق الله.





Advertisement

يقول الفنان سامي رزق الله: "الملكة محبوبة للشعب الأسترالي وأنا أكن لها كل الاحترام".



اقرأ المزيد البروفسور منجد المدرس يستذكر لقاءه بالملكة اليزابيث في قصر وندسور

"ولهذا السبب قمت برسم الملكة اليزابيث على أكبر ورقة ممكنة من ورق البردي بطول مترين، وعرضتها في معرض في مدينة ملبورن".





ويضيف الفنان سامي رزق الله بأنه قرر إرسال هذه اللوحة للملكة اليزابيث نفسها في عيد ميلادها الثمانين عام 2006.





"ذهبت إلى مكتب البريد وقلت لهم أريد أن أرسل هذه الهدية للملكة اليزابيث".



الفنان سامي رزق الله يحتفظ بصورة اللوحة في ألبوم خاص ويقول الفنان سامي رزق الله إنه وبعد فترة وجيزة وصلته رسالة من قصر باكنغهام تشكره فيها الملكة على الهدية وتقدر له جهده وعمله في إنجاز اللوحة.



ويقول الفنان سامي رزق الله إنه ارسل لها هدية أخرى في عيد ميلادها التسعين وتمنى أن يبقى حيا لكي يعيدها بعيدها المئوي لكنها رحلت قبل ذلك.



استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

