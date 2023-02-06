كيف وجد الزوار أنفسهم وجها لوجه مع تمساح طليق في محمية طبيعية في شمال كوينزلاند؟

أصيب الزوار في محمية للحياة البرية في شمال كوينزلاند بالذهول بعد أن أفلت تمساح ضخم من السياج وبدأ بالتجول حول المتنزه.





شوهد التمساح الذي يبلغ طوله 3.8 متر خارج السياج في محمية بيلابونج بالقرب من تاونسفيل في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم السبت.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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