كيف يحصل المتعثرون مالياً على الاستشارة والدعم من المنظمات غير الحكومية في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: هذه الخدمة تقدم مجاناً عبر متخصصين ماليين وبسرية تامة.

تقدم الاستشارة بشكل مستقل دون أي أحكام مسبقة على الشخص.

تقدم هذه الخدمة لكل المتعثرين في جميع القطاعات الزراعية، الصناعية، الأعمال الصغيرة، تسديد فواتير الهاتف الكهرباء والماء وغيرها الكثير.

وقالت السيدة برناديت نكد المستشارة المالية في Cumberland Multicultural Community Services لإذاعة أس بي أس عربي24: "إن المستشارين المالين يعملون على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية. حيث تقوم بتوفير الخطط والدعم لمساعدة المتعثرين مالياً في حياتهم للنجاة من تراكم الديون التي تثقل كاهلهم، وتقليل أخطار حدوث أي مشاكل مستقبلية لهم.







وتوضح السيدة برناديت: "أن ما يميز هذه الخدمة أن المستشارين الذين يعملون في المنظمات المجتمعية يقدمون هذه الخدمات مجاناً وبشكل سري ومستقل".



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حيث إنهم لا يقبلون رسوماً أو عمولات، وليسوا مخططين ماليين أو مستشارين ماليين أو يعملون ضمن اتفاقيات ديون أو شركات إدارة ديون أو شركات تقدم خدمات الميزانية."





من المعروف أنه من الصعب أن تجد شخصًا يمكنك التحدث إليه بشأن مشاكلك المالية، لكن بهذه الخدمة يمكنك فعل ذلك بسرية وفق السيدة برناديت.





كيف تحل مشكلتك المالية لجدولة ديونك؟





للحصول على المساعدة المجانية يمكن للراغب بذلك التواصل على العناوين التالية:





National Debt Helpline. Ph: 1800 007 007





أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني: ndh.org.au .





هل يتم التعامل بسرية؟



تتعامل هذه المنظمات بسرية تامة حول المعلومات المقدمة من الشخص طالب المساعدة. بالإضافة أنه لا يصدرون أي أحكام مسبقة على الشخص المقدم للحصول على الخدمة بل هم موجودون لمساعدة الشخص وتقديم مشورة مجانية وسرية ومستقلة.





ماذا تتضمن الاستشارة المالية؟





تساعدك الاستشارات المالية في حل مشكلات الديون الخاصة بالشخص المتقدم عبر تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت وضعه المالي المتعثر، سببه ومنهم الجهات التي تطالبه بالدفع مثل البنوك، العقارات، فواتير الكهرباء والماء، والفواتير المتراكمة الأخرى. حيث يقوم المستشارون بتقييم ودراسة الوضع المالي للشخص والبدء بالمساعدة.





ويتمتع المستشارون الماليون بمعرفة جيدة حول قوانين الائتمان والإفلاس وتحصيل الديون، وإطار الضمان الاجتماعي، والمنح والامتيازات المتاحة والتزامات صعوبة الصناعة وكيفية الوصول إلى حل مجاني للنزاعات من خلال مخططات أمين المظالم الصناعية.



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وتتمثل مهمة المستشار المالي الاستماع إلى الحالة، وتقييم وضعها بشكل مستقل، وتقديم النصح بشأن الخيارات المتاحة.



كما يمكنك تفويضهم بالتصرف نيابة عنك وفق مقتضى الحال لمتابعة وضعك مع الجهات المعنية.





في أي مجالات يمكن أن يساعد المستشارون :



المستشارون الماليون المتخصصون يقدمون المشورة والدعم مجانًا لعدد كبير من الأشخاص والقطاعات مثل: المزارعين، والشركات الصغيرة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل القمار، والأشخاص الذين عانوا من العنف الأسري والمنزلي، أو الأشخاص الذين تقدموا بطلبات أو يفكرون في التقدم بطلب للحصول على خطة التعويض الوطنية أو أي شخص متعثر مالياً في حياته شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللزمة لتقديم الاستشارة.





علماً بأن هناك موظفين يقدمون المشورة والخدمات باللغة العربية.





لمزيد من المعلومات:





يرجى الاتصال بخط المساعدة الوطني للديون 1800 007 007 من 9:30 صباحًا إلى 4:30 مساءً طوال أيام الأسبوع. حيث يمكنك تحديد موعد لرؤية المستشار المالي في منطقتك المحلية.





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