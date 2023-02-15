"يتتبعون أفراد أسرتك": خبير أمن استراتيجي يكشف طريقة عمل العناصر الاستخباراتية الأجنبية في أستراليا

النقاط الرئيسية كشفت وزيرة الداخلية كلير أونيل عن إحباط وكالة المخابرات الأسترالية مؤخراً عملية تدخل خارجي من قبل النظام الإيراني

لا تكتفي دول أجنبية بدسّ عملاء في أستراليا، بل تحاول تجنيد مهاجرين ولاجئين من خلال استخدام أساليب التهديد والابتزاز لإرغامهم على تقديم معلومات لها عن معارضين أو القيام بنشاطات تضر بالأمن الوطني الأسترالي.

يقول خبير الأمن الاستراتيجي وشؤون مكافحة الإرهاب ظافر الشمري ان التدخل الأجنبي لا يقتصر على ملاحقة المعارضين وانما يشمل أيضاً محاولات لتقويض الأنظمة الديمقراطية

قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبرا ان ASIO قامت في أواخر العام الماضي باعتراض أنشطة أفراد قاموا بمراقبة منزل أسترالي من أصول إيرانية، وحاولوا تتبع أفراد أسرته وجمع معلومات عنهم.





وأكدت الوزيرة أونيل أن الوكالات الأمنية الأسترالية "لن تسمح بجعل الأستراليين أو زوار البلاد هدفاً للمراقبة والمتابعة من قبل حكومات أجنبية" وأضافت "هذه أستراليا هذه هي ديمقراطيتنا. إذا شاركت في أنشطة مثل هذه، فسيتم اكتشافك ".





ويرى محللون استراتيجيون إن تسمية طهران علناً، يمثل موقفاً أسترالياً "أكثر قوة" إزاء التدخل الأجنبي ما يمهد الطريق نحو مزيد من الحملات على عناصر تابعة لأجهزة استخبارات أجنبية تسعى لتجنيد آخرين لصالح هذه الأجهزة أو التضييق على معارضين.





تحدثنا مع خبير الأمن الاستراتيجي وشؤون مكافحة الإرهاب ظافر الشمري والذي أشار بدوره إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن شبكات تجسس: "جمع المعلومات واستهداف معارضين للأنظمة القمعية والدكتاتورية ليس بالأمر الجديد. أنا شخصياً تعرضت لتهديدات من نظام صدام حسين وبعد ذلك من ميليشيات إيرانية وقمت بإبلاغ الجهات المختصة."





ووفق تقارير سابقة لآزيو، لا تكتفي دول أجنبية بدسّ عملاء في أستراليا، بل تحاول تجنيد مهاجرين ولاجئين من خلال استخدام أساليب التهديد والابتزاز لإرغامهم على تقديم معلومات لها عن معارضين أو القيام بنشاطات تضر بالأمن الوطني الأسترالي.



Australian Minister for Home Affairs, Clare O'Niel. Source: AAP / AAP Image/Darren England وأوضح الشمري أن الحملات التي تقودها الأجهزة الأمنية الأسترالية وجهاز الاستخبارات ASIO متواصلة ولا تتوقف: "اذا تم الإعلان عن تتبع شخص ما، سيحاول الاختباء وسيظهر آخرون. الأجهزة الأمنية تأخذ وقتها في كشف الشبكات التي يتم تمويلها تحت ستار مخصصات وامتيازات ورواتب. يصل للعناصر المجندة أموال مقابل تجسس وجمع معلومات."





وتوجه الشمّري برسالة إلى معارضين أنظمة في دولهم الأم قائلاً: "قد يكون هناك تتبع لتحركاتك وتحركات أفراد أسرتك إذا كنت من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تشارك مع أحد تفاصيل سفر ولتقتصر هذه المعلومات على المقربين فقط. لا تكشف أيضاً عن وجهة سفرك كيلا لا يتم تتبعك هناك."





وتحدث الشمري عن أهداف التدخل الأجنبي والذي لا يقتصر على ملاحقة المعارضين وانما يشمل أيضاً محاولات لتقويض الأنظمة الديمقراطية: "لطالما كان هناك محاولات لتحريك للشارع والتأثير على من سيتم انتخابه. عملية استراتيجية تمتد لخمسين أو حتى مئة عام. او مئة عام. تسعى الأنظمة القمعية إلى ضرب الدول الديمقراطية من الداخل ولكن في أستراليا أجهزة استخباراتية قادرة على تحييد وعزل العناصر التابعة لهذه الأنظمة."





استمعوا إلى المقابلة مع خبير الأمن الاستراتيجي وشؤون مكافحة الإرهاب ظافر الشمري.



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