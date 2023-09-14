كم راتبا شهريا تحتاج لشراء هاتف آيفون 15 الجديد؟

كشفت شركة "آبل" عن هاتفها الجديد "آيفون 15" أمس الثلاثاء، والذي تبدأ أسعاره من 799 دولارا.





فكم من الوقت تحتاج لجمع ثمن الهاتف حسب متوسط الدخل الشهري للبلد التي تعيش فيها؟





حسب تقرير "World Of Statistics"، فإن الشخص في مصر يحتاج إلى راتب أكثر من ثمانية أشهر لشراء هاتف "آيفون 15 برو ماكس".





وبالمقارنة، يمكن لمواطن في الإمارات شراء 3 أجهزة "آيفون 15 برو ماكس" براتب شهر واحد.





فماذا عن بقية الدول؟



تحدثت سناء وهيب و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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