كم راتبا شهريا تحتاج لشراء هاتف آيفون 15 الجديد؟

Apple Event

The iPhone 15 and 15 Plus are displayed after their introduction on the Apple campus Tuesday, Sept. 12, 2023, in Cupertino, Calif. Source: AP / Jeff Chiu/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

كشفت شركة "آبل" عن هاتفها الجديد "آيفون 15" أمس الثلاثاء، والذي تبدأ أسعاره من 799 دولارا.

فكم من الوقت تحتاج لجمع ثمن الهاتف حسب متوسط الدخل الشهري للبلد التي تعيش فيها؟

حسب تقرير "World Of Statistics"، فإن الشخص في مصر يحتاج إلى راتب أكثر من ثمانية أشهر لشراء هاتف "آيفون 15 برو ماكس".

وبالمقارنة، يمكن لمواطن في الإمارات شراء 3 أجهزة "آيفون 15 برو ماكس" براتب شهر واحد.

فماذا عن بقية الدول؟
تحدثت سناء وهيب و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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