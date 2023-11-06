طبيب ومعالج نفسي: ست نصائح مهمة عن كيفية التعامل مع الحروب

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DR. Ghassan Eltatary/AAP

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مع دخول الأسبوع الرابع للحرب على غزة والقصف الاسرائيلي المكثف على القطاع وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى ليتجاوز 34 ألفا، كيف نتعامل مع الحروب وكيف نستطيع مساعدة المتضررين منها؟

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Dr. Ghassan Eltatary
إليكم بعض النصائح التي يقدمها الطبيب والمعالج النفسي الدكتور غسان التتري:

1- خذ قسطاً من الراحة والأخبار

2- لا تشاهد المناظر الدموية ولا تعرض الأطفال لها. لا بأس بمعرفة ما يحصل ولكن بعيداً عن الدم وتمزق جسم الانسان

3- اهتم بنفسك من ناحية طعامك ونومك. لا داعي للسهر لوقت متأخر لمشاهدة الأخبار

4- لا تشعر بالذنب

5- شارك مشاعر الحزن مع الأصدقاء

6- البعد الديني والروحاني يعطي الراحة والطمأنينة

المزيد من التفاصيل في التدوين الصوتي أعلاه.

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