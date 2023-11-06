طبيب ومعالج نفسي: ست نصائح مهمة عن كيفية التعامل مع الحروب

Dr. Ghassan Eltatary إليكم بعض النصائح التي يقدمها الطبيب والمعالج النفسي الدكتور غسان التتري:





1- خذ قسطاً من الراحة والأخبار





2- لا تشاهد المناظر الدموية ولا تعرض الأطفال لها. لا بأس بمعرفة ما يحصل ولكن بعيداً عن الدم وتمزق جسم الانسان





3- اهتم بنفسك من ناحية طعامك ونومك. لا داعي للسهر لوقت متأخر لمشاهدة الأخبار





4- لا تشعر بالذنب





5- شارك مشاعر الحزن مع الأصدقاء





6- البعد الديني والروحاني يعطي الراحة والطمأنينة





المزيد من التفاصيل في التدوين الصوتي أعلاه.





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