عضو بلدية هيوم سام ميشو يطالب بتقليل ساعات عمل محلات القمار وعدد الماكينات

ذكر تقرير جديد لصحيفة Star Weekly أن المقامرين في منطقة هيوم شمالي ملبورن خسروا حوالي 105 ملايين دولار في آلات البوكر في السنة المالية 2021-22 ، أي بزيادة بنسبة 45 في المائة عن العام السابق.



وأضاف التقرير أن منطقة هيوم احتلت المركز الخامس من ناحية المناطق الأكثر خسارة للقمار من بين 79 بلدية محلية. وعبر أعضاء مجلس بلدية هيوم عن قلقهم واندهاشهم بهذه الأرقام. وقال عضو بلدية هيوم Jarrod Bell لصحيفة Star Weekly إن "الأرقام صادمة. وقد ناقشنا هذا الموضوع خلال اجتماعات المجلس بسبب أهمية هذا الموضوع والضرر الناجم عن آلات القمار.



وأضاف السيد Bell إن "الإحصاءات الحالية أعلى بكثير من المستويات السابقة. وهذا الأمر مؤلم. لكن نأمل في ان تتجه الأمور نحو الأفضل". وتشير البيانات التي تم جمعها في عام 2021 من قبل المعهد الأسترالي للصحة والرعاية إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أستراليين ينفق أموالًا على القمار، وأن 7.2٪ من البالغين الأستراليين معرضون لخطر التعرض لأذى المقامرة.

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وقال عضو بلدية هيوم والنائب السابق لعمدة البلدية المحاسب القانوني سام ميشو، لبرنامج أستراليا اليوم، "يسكن منطقة هيوم عدد كبير من المهاجرين من خلفيات متعددة يقدر بـ 250 ألف نسمة. الأرقام مذهلة تجعلنا نفكر هل ان وجود آلات المقامرة متعمدة في مناطق تقطنها جاليات متعددة".





وأضاف "فئة من المجتمع تلعب القمار ولكن الخسارة كبيرة. مؤسف جدا تصدر منطقة هيوم المناطق الأكثر خسارة للأموال. المفروض نتصدر قائمة انخفاض البطالة او العمل المتميز.كأن هنالك تعمد في نشر آلات قمار عديدة بسبب نسبة بطالة عالية وقدرتهم قليلة على العمل والدراسة الجامعية".





ولا تقتصر المقامرة على شخص معين أو مجتمع محدد، إذ أظهرت أرقام حكومية أن أرباح شركات المقامرة من هذه الآلات التي يطلق عليها الأستراليون اسم Pokies بلغت 2.17 مليار دولار في الفترة الواقعة بين حزيران يونيو 2020 وحتى تشرين الثاني نوفمبر من نفس العام.





واستحوذت مناطق في غرب سيدني – المعروفة بكثافتها السكانية متعددة الثقافات – على حصة كبيرة من اجمالي خسائر المقامرين، ففي ضاحية Fairfield بلغ مجموع خسائر مستخدمي الـ pokies حوالي 197 مليون دولار، وفي المقابل بلغت أرباح الشركات المشغلة لآلات القمار Canterbury-Bankstown زهاء 187 مليون دولار تبخرت من جيوب المقامرين.





وتأتي العواقب السلبية للمقامرة بأشكال مختلفة ، بما في ذلك الأذى المالي والقانوني والعاطفي. ولا تؤثر هذه على الفرد فحسب ، بل تؤثر أيضًا على أسرهم وشبكاتهم الاجتماعية.





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