"أنا الاولى في العالم وفخورة بهذا الانجاز": أم أسترالية تصنع باقات للزهور مصنوعة بالكامل من حلوى الكب كيك

النقاط الرئيسية استطاعت ميساء ولأول مرة في العالم ان تصنع باقات زهور مصنوعة بالكامل من حلوى الكب كيك

تعتز ميساء بكل ما تقدمه لعملائها ولكنها فخورة بباقة صنعتها من 130 قالب كب كيك

تنصح ميساء نمر السيدات الراغبات في اقتحام عالم الاعمال "لا تخفن بالفشل، قمن بتنفيذ ما تحلمن به فالتجربة افضل من الخوف"

صنعت السيدة ميساء نمر اسما مميزا لنفسها في عالم الهدايا والمناسبات السعيدة في سيدني. فلقد استطاعت ولأول مرة في العالم ان تصنع باقات زهور مصنوعة بالكامل من حلوى الكب كيك





ميساء نمر التي تعيش في سيدني ، لم تكن لديها خبرة سابقة في صناعة الحلوى عندما بدأت شركة The Baked Bouquet الخاصة بها. ولكنها اليوم لها اكثر من 100 الف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهد الملايين الفيديوهات التي تنشرها عن منتجاتها







وعبّرت ميساء نمر عن سعادتها بأن تكون رائدة في صناعة الحلوى بمنتج هو الاول من نوعه في العالم "فخورة بهذا الانجاز، عملت طويلا حتى اصل لطريقة التصميم المناسبة، كان حلما تعبت في تحقيقه"



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وبدأت ميساء رحلتها مع باقات الزهور المصتوعة من الكب كيك مع قرارها بأن تصنع كعكة عيد ميلاد ابنتها الصغيرة اثناء اغلاق كورونا. وبدون سابق خبرة في صنع الحلويات انطلقت ميساء في عالم الحلويات المميزة "اردت ان اقدم شيئا مختلفا ومميزا"





وتتولى ميساء نمر تفاصيل تنفيذ كل باقة ابتداءا من التصميم، لصناعة قوالب الكب كيك الى كريمة التزيين وتضيف "كل شئ اقوم به بنفسي لكن تنسيق الباقة يستغرق وقتا طويلا"



وتعتز ميساء بكل ما تقدمه لعملائها ولكنها فخورة بباقة صنعتها من 130 قالب كب كيك "هذه الباقة هي نجمة بين منتجاتي اعددتها لحفل عقد قران وانبهر بها الحضور وحصدت 8 مليون مشاهدة على انستغرام"



وتنصح ميساء نمر السيدات الراغبات في اقتحام عالم الاعمال "لا تخفن بالفشل، قمن بتنفيذ ما تحلمن به فالتجربة افضل من الخوف"





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع السيدة ميساء نمر صاحبة The Baked Bouquet





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