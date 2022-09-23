"تقدمت بـ 2000 طلب وظيفة": قصة محمد الذي أصبح مارك ليحصل على عمل في أستراليا

النقاط الرئيسية أصحاب الأسماء الشرق أوسطية سيضطرون لتقديم 35% طلبات أكثر للحصول على نفس العدد من المقابلات مقارنة بمن يحملون أسماء أنغلوساكسونية.

اضطر محمد صبح لتغيير اسمه فور وصوله إلى أستراليا إلى "مارك" ليتمكن من العثور على وظيفة رغم الخبرة الكبيرة التي حملها في جعبته في مجال التسويق وبعد سنوات عمل طويلة في شركات عالمية في وطنه الأم الأردن.

وجدت دراسة أجرتها جامعة سيدني عام 2017 أن 13 في المائة من المتقدمين للوظائف بأسماء أنجلو سكسونية تمت دعوتهم إلى مقابلة ثانية، مقارنة بـ 4.8 في المائة فقط من المتقدمين الصينيين.

ما زال على أستراليا وقطاعها الخاص تحديداً اتخاذ المزيد من الخطوات لاحترام التعددية الثقافية وخصوصية أسماء المهاجرين للحيلولة دون قيام بعضهم بتغيير أسمائهم ليحصلوا على وظيفة.





بالنسبة لأولئك الذين يدخلون سوق العمل بأسماء غالبًا ما تُعتبر "أجنبية" أو "طويلة" أو "معقدة" ، هل يجب عليهم تغيير أسمائهم لزيادة فرصحهم للحصول على وظيفة؟





وكشفت دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية عام 2009 عن معدلات عالية من التحيز لصالح من يحملون أسماء أنجلو ساكسونية.





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نروي اليوم قصة محمد صبح والذي اضطر لتغيير اسمه فور وصوله إلى أستراليا إلى "مارك" ليتمكن من العثور على وظيفة، رغم الخبرة الكبيرة التي حملها في جعبته في مجال التسويق وبعد سنوات عمل طويلة في شركات عالمية في وطنه الأم الأردن.





تحدث مارك إلى برنامج صباح الخير أستراليا قائلاً: "وصلت أستراليا في شهر يناير من عام 2014 وكان يكثير الحديث في تلك الفترة في الإعلام عن تنظيم داعش والتطورات في الشرق الأوسط. ورغم أنني أحمل ماجستيراً في التسويق والكثير من الخبرة، لم أحظى حتى بفرصة مقابلة واحدة بعد تقدمي بألفي طلب توظيف."



محمد مع ولديه ريان وآدم وشاءت الأقدرار أن يلتقي مارك أو محمد – وهو الاسم الذي ما زال يستخدمه مع الأهل والأصدقاء – بأحد الأصدقاء الأردنيين، لينظر الأخير في السيرة الذاتية لمحمد ويقول له بكل صراحة: المشكلة الوحيدة في سيرتك الذاتية هي اسمك.



بدأ الأمر بمزحة واقترح علي صديقي اختيار اسم مشتق من Marketing وأصبح اسمي الجديد مارك.

ما أن أقدم محمد على هذه الخطوة حتى لمس الفرق بشكل فوري ولكن العراقيل لم تتوقف هنا: "بعد تغيير اسمي وقدمت 10 طلبات وتم الاتصال بي لثلاث مقابلات. المشكلة التانية بعد أن حصلت. قدمت أوراقي الرسمية والتي كانت بالطبع تحمل اسم محمد."





يعيش محمد مع زوجته نور وطفليه ريّان وآدم في غربمدينة سيدني وما زال متصلاً بالثقافة العربية والإسلامية. ويعترف محمد بأنه تعرض إلى الكثير من المواقف التي شابها العنصرية ولكنه يؤمن بضرورة تغيير انطباع الآخر الذي اكتسبه ربما من "تنميط ظالم" من خلال المعاملة الطيبة.



هل سئم بعض المهاجرين من الحكم عليهم بأسمائهم لدرجة أنهم يتجاوزون عملية التوظيف ويؤسسون أعمالهم التجارية الخاصة؟

Source: Pixabay وبالعودة إلى دراسة الجامعة الوطنية الأسترالية، نجد أن الأسماء الصينية مثلاً تتطلب من أصحابها تقديم طلبات عمل أكثر بنسبة 68٪ مقارنة بنظرائم ممن يحملون أسماء أنغلو ساكسونية للحصول على نفس العدد من المقابلات. بينما أصحاب الأسماء الشرق أوسطية سيضطرون لتقديم 35% طلبات أكثر.





ووجدت دراسة أجرتها جامعة سيدني عام 2017 أن 13 في المائة من المتقدمين للوظائف بأسماء أنجلو سكسونية تمت دعوتهم إلى مقابلة ثانية، مقارنة بـ 4.8 في المائة فقط من المتقدمين الصينيين.





بعد عناء الحصول على وظيفة، خسر محمد عمله في آذار مارس من عام 2020 مع بداية جائحة كوفيد-19: "كنت قد اقتربت من سن الأربعين وقلت لنفسي أن الوقت حان لأؤسس شكرتي الخاصة. استفدت من خبرتي في الثقافتين الأسترالية والعربية وقررت تصدير منتجات أسترالية مميزة إلى الأسواق الشرق أوسطية."





وخلال 3 سنوات حققت شركة محمد نمواً لافتاً تجاوز الألف في المئة وترشح على اثر ذلك لإحدى جوائز الأعمال في ولاية نيو ساوث ويلز.





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