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"لا أقضي خمسة دقائق بدون فعل شيء مفيد": مهاجران في التسعين يتعلمان الإنجليزية ويسعيان للإندماج في المجتمع

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أوجيني بالي وعيسى سلامة في أستراليا Credit: Supplied by Ogini Baly

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نشر في: 30/09/2022 4:01pm
By Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS

أوجيني بالي وعيسى سلامة مهاجران سوريان في العقد التاسع من عمرهما يتعلمان اللغة الإنجليزية ويسعيان للإندماج في المجتمع.

نشر في: 30/09/2022 4:01pm
By Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • وصلت أوجيني بالي وزوجها عيسى سلامة إلى أستراليا عام 2015
  • بالرغم من عمرهما المتقدم ووجود أولادهما في أستراليا قرر الزوجان تعلم اللغة الإنجليزية
  • يرى الزوجان أن هناك أهمية كبيرة لتعلم اللغة من الناحية العملية وأيضا لتحقيق الإندماج في المجتمع
العمر مجرد رقم. يقولها الكثيرون ولكن يعيشها القليلون.

مع تقدم العمر يتخلى الكثير من الناس عن أحلامهم. فكيف قرر زوجان في سن التسعين أن يخلقا لأنفسهما أحلاما جديدة وأهدافا جديدة ويسعيان إلى تحقيقها؟

"لا أستطيع أن أقضي خمسة دقائق دون أن أنجز شيئا مفيدا."

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هكذا تصف أوجيني بالي شغفها بأن تكون شخصا فعالا ومنتجا.

وصلت أوجيني بالي وزوجها عيسى سلامة إلى أستراليا عام 2015.

تقول أوجيني لأس بي أس عربي 24: "اضطررنا بسبب ظروف الحرب إلى ترك سوريا. ووجود أولادنا جميعا في أستراليا شجعنا على الهجرة."

تحديات الهجرة

ولكن رحلة الهجرة التي خاضها الزوجان بشجاعة في عمر يبحث فيه الكثيرون على حياة هادئة خالية من المغامرة لم تخلو من التحديات.

تقول أوجيني: "وجدنا صعوبة في فهم اللهجة الأسترالية والتي تختلف اللهجات البريطانية أو الأمريكية التي سمعناها من قبل."

ولكن بالرغم من عمرهما المتقدم ووجود أولادهما في أستراليا قرر الزوجان تعلم اللغة الإنجليزية.

"ذهبنا إلى مدرسة للتعلم ووجدنا الكثير من التشجيع والاحتضان. ندرس بدوام جزئي بسبب عمرنا المتقدم ولكننا نكمل باقي الدراسة في المنزل."

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أوجيني تدرس اللغة الإنجليزية رغم إصابتها بوعكة صحية وبقائها في المشفى Credit: Supplied by Ogini Baly

يرى الزوجان أن هناك أهمية كبيرة لتعلم اللغة من الناحية العملية وأيضا لتحقيق الإندماج في المجتمع.

تقول أوجيني: "إذا تعلمنا الإنجليزية نستطيع أن نتحدث مع الطبيب وإذا ضللنا طريقنا على سبيل المثال نستطيع التحدث إلى المارة."

"سنقضي بقية حياتنا هنا وندفن هنا"

وبجانب تعلم اللغة الإنجليزية والتدرب على التحدث بها تقول أوجيني أنها وزوجها يمارسان العديد من النشاطات الأخرى.

"أقوم بالبستنة وأعتني بحديقتي. كما أحب الرسم والخياطة."

ورغم أن الكثير من المهاجرين وخاصة مع تقدم العمر يشعرون بالحنين إلى أوطانهم إلا أن أوجيني وعيسى قررا أن تكون أستراليا وطنا لهم.

"لقد استقرينا هنا وانتهى الأمر. سنقضي بقية حياتنا هنا وندفن هنا."

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