"أنا عم طعمي بنتي وما عم بعمل شي غلط": أم لأربعة أولاد تصف تجربتها مع الرضاعة الطبيعية في أستراليا

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Source: Supplied

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التقى برنامج "Good Morning Australia" السيدة رين بيلوني وهي أم لأربعة أولاد، للتعرف على ما إذا كانت الأمهات في أستراليا يواجهن أية تحديات وهن يمارسن الرضاعة الطبيعية.

Key Points
  • وصفترين تجربة الرضاعة الطبيعية مع أولادها الأربعة في استراليا "بالمقدسة".
  • أضافت رين أن الارضاع الطبيعي عزز اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴنها وبين أولادها.
  • عبرت رين عن تعجبها بما جرى في المحكمة في فيكتوريا، ورأت أنه من الواجب على القاضي الاعتذار من الأم فهي لا تقوم بأي عمل خاطىء.
في التاسع من شهر آذار مارس ٢٠٢٣ تعرضت امرأة لموقف محرج خلال قيامها بارضاع طفلها خلال مثولها أمام المحكمة حيث إعتبر القاضي أن هذه العملية تسبب الإلهاء.

وأحدث هذا الفعل بلبلة كبيرة بين المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء وطالبوا القاضي بالاعتذار.

وأشارت إميلي كريك، المستشار القانوني لمكتب موريس بلاكبيرن للمحاماة إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود أو عقبات على وقت ومكان حدوث الرضاعة الطبيعية.
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وفي حديث مع السيدة رين بيلوني عبر برنامج "Good Morning Australia" وصفت رين تجربة الرضاعة الطبيعية مع أولادها الأربعة في استراليا "بالمقدسة". فقد حصلت على كل الدعم والتوعية التي هي بحاجة له من الدولة الأسترالية:
لم يكن أمامي أي عائق أو إحراج لإرضاع ابنتي في أستراليا
وأضافت رين أن الارضاع الطبيعي عزز اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴنها وبين أولادها.

ولكنها لم تشعر بالراحة نفسها بارضاع ابنتها في الأماكن العامة عند زيارتها لبنان فإنه من "العيب" القيام بهذا الفعل أمام الناس.

أما من أكثر الأمور الايجابية التي تعلمتها في أستراليا فهي إعطاء الأولوية للطفل بعد الولادة بغض النظر عن كل شيء:
أنا عم طعمي بنتي وما عم بعمل شي غلط
وعبرت رين عن تعجبها بما جرى في المحكمة في فيكتوريا، ورأت أنه من الواجب على القاضي الاعتذار من الأم فهي لا تقوم بأي عمل خاطىء.
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فإنه من غير الطبيعي أن تنعزل الأم في المنزل لأنها غير قادرة على إرضاع ابنها في الأماكن العامة:

"طبعاً يجب على المرأة أن تستخدم غطاء و أن ترتدي ملابس مريحة ومحتشمة خلال الارضاع!"

وأضافت رين أنها اضطرت لترك عملها من أجل الأولاد فمن الصعب التوفيق بين بين الحياة المهنية وتربية الأطفال:
الأمومة هي رمز للتضحية
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