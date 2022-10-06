"اشعر انني محظوظ بالفعل": استرالي يفوز بتذاكر لكأس العالم في قرعة الفيفا من بين 3 ملايين مشارك

النقاط الرئيسية تقيم الفيفا قرعة لمنح تذاكر مخفضة لحضور مباريات كأس العالم

شارك 3 ملايين شخص في قرعة هذا العام وحصل ياسين على 3 تذاكر من اصل 3 الاف

يدعو السيد شيخ الدين عشاق كرة القدم الى المشاركة في هذه القرعة عسى ان يكونوا من سعداء الحظ مثله

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لانطلاقة نهائي كأس العالم 2022 والذي سيتم استضافته لأول مرة في دولة عربية هي قطر.. ويتوقع اتحاد كرة القدم الفيفا ان يتوافد على قطر حوالي مليون و700 الف متفرج من انحاء العالم لمشاهدة المياريات التي ستنطلق ما بين ال20 من نوفمبر تشرين الثاني حتى الثامن عشر من ديسمبر كانون الاول.





أحد هؤلاء المتفرجين هو السيد ياسين شيخ الدين الاسترالي من اصل ارتري والذي لعب الحظ دورا كبيرا في تحقيق حلمه بحضور اول كاس عالم في حياته. فلقد فاز السيد شيخ الدين بثلاث تذاكر مخفضة في قرعة نظمتها الفيفا وشارك فيها 3 ملايين شخص من حول العالم





ويقول السيد شيخ الدين ان هذه القرعة تقيمها الفيفا قبل عام من انطلاق كأس العالم كل اربع سنوات. وقد قرر مطلع هذا العام ان يسجل اسمه وتلقى قبل ايام الخبر السار في بريد الكتروني من الفيفا " لم أصدق في البداية ولكني تأكدت واشعر بالفعل انني محظوظ"





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وحصل ياسين على 3 تذاكر للادوار الاولى من البطولة ب320 دولار اي بتخفيض بلغ 80 بالمائة من السعر الاصلي للتذاكر.





وسيحضر السيد شيخ الدين مباريات (هولندا والسنغال) (البرازيل وصربيا) و (الارجنتين ونيجيريا) وهذه المباريات برأيه ستكون ممتعة للغاية لانها تجمع بين اقوى الفرق الافريقية والاروبية ونجوم امريكا الجنوبية.





ويدعو السيد شيخ الدين عشاق كرة القدم الى المشاركة في هذه القرعة عسى ان يكونوا من سعداء الحظ مثله "لا تدري من اين قد يأتيك الحظ"





استمعوا الى اللقاء الكامل مع السيد ياسين شيخ الدين في الرابط الصوتي اعلاه





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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