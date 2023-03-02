"لدي طابة سحرية": كتاب يساعد على تنمية التواصل الاجتماعي عند الطفل

Key Points من الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات ومشاكل التواصل عند الأطفال هي مشاكل السمع، والتوحد وشخصية الطفل وعوامل وراثية

من المهم التركيز على فهم الطفل وعلى ما يحبه لبناء علاقة جيدة معه وجذب إنتباهه ومعالجته.

تطرقت نسرين إلى نقطة مهمة وهي تعليم عدة لغات للطفل وتأثيره على التواصل فقالت أن هذه النظرية خاطئة فالمشكلة هنا ليست بما نعلمه للولد بل بطريقة التعليم.

العمل على بناء مهارات التواصل عند الأطفال هو من أهم الأسس التي تحدد شخصية الفرد وقدرته على التفاعل مع الآخرين في المجتمع.





ولكن يعاني العديد من الأطفال صعوبة في استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي بشكلٍ مناسب وهذا ما يعرف باضطراب التواصل الاجتماعي.





وفي حديث مع معالجة النطق نسرين الشويفاتي أوضحت أنه هناك أسباب عديدة من الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات ومشاكل التواصل عند الأطفال منها مشاكل السمع، والتوحد وشخصية الطفل وعوامل وراثية.



أما لمساعدة الطفل على تعلّم مهارات التواصل الفعال مع الآخرين فقالت نسرين أنه على الأهل أولاً عدم لوم أنفسهم على ذلك "فأحياناً هناك عائلة مكونة من خمسة أولاد، أربعة منهم قادرين على الجلوس والتركيز مع الأهل وواحد منهم يحب الحركة ولا ينتبه".





فمعظم الأهل يعتدمدون على طرق التدريس القديمة التي تجبر الطفل على الجلوس على الطاولة والتعلم. ولكنهم لا يأخذون بعين الاعتبار رغبات الطفل واهتماماته.



Source: Supplied فمن المهم التركيز على فهم الطفل وعلى ما يحبه لبناء علاقة جيدة معه وجذب إنتباهه ومعالجته.





وأعطت نسرين مثالاً على إحدى طرق التعليم الحديثة وهي وضع صور حيوانات على الأرض والطلب من الطفل أن يقفز من صورة إلى أخرى والشرح عن كل حيوان في الوقت نفسه. بهذه الطريقة تعلم الطفل ما يجب تعلمه ولكن بطريقة ممتعة وحيوية ولم ألزمه على الجلوس والصمت والاستماع.



اقرأ المزيد عائلة بعيني صمدت ونمت في أستراليا كصمود شجر الأرز على جبال لبنان

وتطرقت نسرين إلى نقطة مهمة وهي تعليم عدة لغات للطفل وتأثيره على التواصل فقالت أن هذه النظرية خاطئة فالمشكلة هنا ليست بما نعلمه للولد بل بطريقة التعليم.





فالطفل قادر على تعلم العديد من اللغات وخاصة لغة الأم، وهذا موضوع مهم جداً لانخراطه في العائلة والمجتمع.





وفي الختام تحدثت نسرين عن أهمية القراءة والكتب، فالطفل يستطيع أن يرى الكلمات ويتعلم مفردات جديدة ويركب جمل. ولكن يعاني أحياناً الأهل من أن الطفل غير قادر على الجلوس للقراءة.





لذلك أصدرت نسرين كتاباً إسمه "لدي طابة سحرية"، يقوم الولد بحمل طابة يتغير شكلها مع تغير الموضوع من صفحة إلى أخرى، وهكذا يشعر الطفل أنه يشارك في القصة وينخرط مع الأولاد الآخرين في حال وجوده في الصف.





يمكنكم الإستماع إلى القصة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



