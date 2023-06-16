"أعشق مساعدة الناس": تركت دارها للأزياء وتخصصت في الإرشاد النفسي للطلبة واللاجئين

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وصلت السيدة تهاني الحصري إلى أستراليا في التسعينيات، وتغير مسار حياتها الدراسية والمهنية التي تلقتها في المملكة المتحدة، لتبدأ مسارًا عشقته لأنه يدعم المحتاجين للإرشاد النفسي.

النقاط الرئيسية:
  • تخصصت في تصميم الأزياء من لندن وفتحت داراُ للأزياء في الأردن وسيدني.
  • تنشط السيدة تهاني في عدة مجالات تطوعية لخدمة الجاليات واللاجئين.
  • " هواء القدس وفلسطين لا يماثله هواء" جملة رددتها السيدة تهاني حين تتذكر فلسطين.
في حديثها مع إذاعة أس بي أس عربي 24 قالت السيدة تهاني الحصري" إنها وصلت إلى أستراليا في أوائل التسعينيات، بعد قدومها وع زوجها الذي يحمل الجنسية الأسترالية، لذلك
تقول: "أنا لم أختر أستراليا وإنما هي اختارتني".

كانت ولادتها ونشأة طفولتها في الكويت حتى غادرتها لتدرس "علم تصميم الأزياء" في العاصمة البريطانية لندن.
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غادرت العائلة الكويت بعد أحداث الحرب هناك، وتوجهت العائلة إلى عمّان، لتبدأ مسارها المهني بفتح دار للأزياء، إلى أن تزوجت وانتقلت إلى سيدني.

بحكم تعودها على التنقل السفر مع العائلة ودراستها في لندن، ووجود زوجها مسبقًا في سيدني، ذلل ذلك كثيرًا من الصعوبات النفسية أو ما يسمى "بالصدمة الثقافية" في أستراليا، لكن ما لفت انتباها أن سيدني كانت إضاءتها محدودة في الليل.
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على الصعيد المهني، عملت السيدة تهاني على فتح دار للأزياء في أستراليا، لكن مع وجود الأولاد والتركيز على تنشئتهم بشكل جيد آثرت البقاء في المنزل لرعايتهم.

السيدة تهاني الحصري، ناشطة في العمل التطوعي، لذلك قامت بالتطوع لتعليم القادمين الجدد على اللغة الإنجليزية، ثم واصلت عملها التطوعي في تعليم العربية لغير المتمكنين منها.
Tahani in Social Association.jpg
تعاملت مع جمعيات معنية باللاجئين لتذليل صعوباتهم، وأصبح إرشادهم وقيادتهم للوصول إلى بر الأمان والاستقرار في أستراليا همًا يشغلها.

وتوضح - من واقع عملها- أن الحكومة الأسترالية تقدم كثيراً من الدعم للاجئين ولابد أن يستفيد اللاجئون من هذه البرامج لما فيه صالحهم وصالح أستراليا.
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استهوتها الحياة الأكاديمية، فدرست الإرشاد النفسي وعشقتهو ثم امتهنته، وتقول "وجدت نفسي في هذا المسار وسأستمر فيه"، لذلك تعمل على إرشاد الطلبة في إحدى جامعات سيدني.

وتؤكد: "إنها تسعى لمساعدة الطلبة وتوجيههم على تجاوز أي عقبات تواجههم للمضي قدماً نحو استكمال مسيرتهم المهنية".
Tahani Husari with Family.jpg
" هواء القدس وفلسطين لا يماثله هواء" جملة رددتها السيدة تهاني حين تتذكر فلسطين.

زارت فلسطين مع والديها صغيرة.
وعند زواجها، تزورها مع أولادها؛ فأصول عائلتها تعود إلى مدينة الخليل.

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تُمضي السيدة تهاني أوقاتها في مساعدة أبناء الجالية، ووضع برامج متعددة لمساعدة اللاجئين، في محاولة لاندماجهم مع الحياة الجديدة في أستراليا.

كما تنخرط بنشاط بالمشاركة بفعاليات الجاليات العربية والمتعددة الثقافات.

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