المغترب اللبناني الأسترالي جورج متري: "أحببت كل شيء في أستراليا وصارت اليوم بلدي الأم"

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جورج متري Source: Supplied

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لم يحضر ليبقى ويستقر في أستراليا،بل كانت زيارة عائلية أستطلاعية للمغترب اللبناني الأسترالي جورج متري،مثل كل اللبنانيين الذين يحبون السفر والمغامرة، لكن فكرة البقاء كانت واردة اذا أعجبه الجو.لم تطل المدة بعد ثلاثة أشهر أرسل الى شقيقه يخبره أن يبيع له أغراضه لأنه قرر الأستقرار في أستراليا.البلد الأم كما أسماها التي فتحت له ذراعيها وقالت له أهلا وسهلا من هو جورج متري؟

النقاط الرئيسية
  • البلد فتح لي ذراعيه وقال لي أهلا وسهلا
  • كل شيء في أستراليا أعجبني
  • لم أكن أعرف معنى الضريبة في لبنان
12 شبط 1972 تاريخ لن ينساه أبدا المغترب اللبناني الأسترالي جورج متري ،تاريخ وصوله الى البلد ألأم كما أسماها أستراليا،البلد التي فتحت له ذراعيها وقالت له أهلا وسهلا.

جاء في زيارة عائلية أستطلاعية لكن فكرة البقاء كانت واردة ان اعجبه البلد والأجواء.كان جورج متري نوعا ما مرتاح ماديا في لبنان لكن لم يطل به الأمر حتى قرر الأستقرار في استراليا بعد ثلاثة أشهر فقط.طلب الى أخيه أن يبيع له أغراضه لأنه قرر البقاء.
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كان يعمل ميكانيكياً في لبنان وفي أستراليا أصر أن يعمل في المهنة نفسها وهكذا حصل:بدأ العمل وأظهر مهارته وحصل على أجر جيد.

من الأمور التي لم يكن يعرفها في لبنان موضوع الضريبة ولم يكن لديه أي مدخرات في البنك.
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في استراليا تحسن وضعه وهو حاليا متقاعد يعيش سعيدا مع عائلته وأحفاده.

يقول أحببت كل شيء في أستراليا النظام ،القانون، كل شيء يرغب المرء الحصول عليه يمكنه ذلك.

لمعرفة قصة جورج متري كاملة يمكنكم متابعة الملف الصوتي أعلاه.

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