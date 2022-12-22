"قد أخاف من الحيوانات البرية ولكن لم اخف ابدا من الناس": تعرفوا على قصة ايمن حمزة الذي جال استراليا بسيارته

النقاط الرئيسية يعتبر السفر برا واحدا من التقاليد الاسترالية المرتبط بفترة الاعياد المجيدة وعطلة نهاية العام حيث تكتظ الطرقات السريعة بمحبي السفر برا

يؤكد حمزة ان "لكل منطقة جمال يميزها" معتبرا انه يعطي كل مكان الوقت الكافي لاستكشافه وتصويره.

يصف حمزه استراليا "بأنها الاكثر امانا مقارنة بالدول الغربية الاخرى

من الطرق السريعة الساحلية إلى ممرات الغابات المطيرة الضيقة ، تقدم استراليا تجربة فريدة وخلابة لأولئك الذين يحبون السفر برا.





وبحسب دراسة حديثة اجراها موقع Budget Direct واستقصى فيها اراء 1000 استرالي حول البلاد فإن حوالي 89٪ من الأستراليين قاموا برحلة برية مرة واحدة على الاقل في حياتهم. وارتفعت هذه النسبة لأكثر من 97٪ من المشاركين في كوينزلاند.









ويعتبر السفر برا واحدا من التقاليد الاسترالية المرتبط بفترة الاعياد المجيدة وعطلة نهاية العام حيث تكتظ الطرقات السريعة بمحبي الفر برا الساعين لاكتشاف مناطق سياحية رائعة وخلق ذكريات لاتنسى مع اسرهم واصدقائهم.





للتعرف على سر شغف الكثيرين بالسفر برا، التقينا بالاستاذ ايمن حمزه الذي بدأ شغفه بالترحال على الطرقات في سن السادسة عشر في الكويت "علمت نفسي القيادة وكنت كغيري من الشباب احب التجول لساعات في الطرقات"





واعتاد حمزة السفر برا من الكويت الى العراق والادرن، وحتى عندما سافر الى امريكا كانت السيارة وسيلته لاكتشاف اطرافها الشاسعة





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هجرة ايمن حمزة لاستراليا فتحت امامه ابواب هذه القارة الواسعة على مصراعيها من منحدرات حنوب استراليا الضيقة التي تمتد ل200 كلم الى بحيرات غرب استراليا الوردية. ويصف حمزه منطقة اقصى شمال كوينزلاند استوائية المناخ بأنها "قطعة من الجنة" حيث تزدحم بالسائحين من كل انحاء العالم





ويؤكد حمزة ان "لكل منطقة جمال يميزها" معتبرا انه يعطي كل مكان الوقت الكافي لاستكشافه وتصويره.





ويصف حمزه استراليا "بأنها الاكثر امانا مقارنة بالدول الغربية الاخرى، قد تخيفك الحيوانات البرية ولكن لم اشعر للحظة بالخوف من الناس"









وينصح حمزه الراغبين بتجربة السفر برا الى الاستعداد عبر:





· تعبئة السيارة بالبنزين والحرص على "تفويل" السيارة عند التوقف عند كل محطة وقود





· الاستعداد بكل ضروريات السلامة والامان تحسبا للطوارئ حيث لا تتوفر شبكة اتصالات





· استغلال عروض شركات النقل التي تطلب منك ايصال سيارة ما الى مدينة اخرى بأجر رمزي يبلغ احيانا دولارا واحدا. هذه يمكنك من التجول حول استراليا بكلفة منخفضة للغاية





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع الاستاذ ايمن حمزة عن مغامراته مع السفر برا





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