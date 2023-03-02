"أريد حلاً": ماهي إجراءات فض النزاعات الأسرية في أستراليا؟

النقاط الرئيسية: الوساطة هي عملية تسوية المنازعات بطريقة مرنة قبل وصولها للمحكمة.

دور الوسيط الأسري توجيه الأطراف نحو حل النزاع عبر جلسات مشتركة أو منفردة، ووضع خطة منهجية لإيجاد حل.

يفترض القانون أن من مصلحة الطفل الفضلى أن تكون له علاقة ذات مغزى مع كلا الوالدين.

من المعروف أن النزاع بين الزوجين قد يؤدي إلى الانفصال، مما يسبب أذى نفسي ليس فقط على الزوجين فقط، بل على جميع أفراد الأسرة.





ومن هنا تكمن أهمية وجود الوسيط القانوني لفض النزاعات الأسرية، حيث يمكنه المساعدة على إيجاد حلول للنزاع المستمر.، أو فضها لسير جميع الأطراف بسلام في حياتهم.





تقول السيدة هبة حميد المتخصصة بالوساطة القانونية لفض النزاع الأسري في ملبورن في حديثها لإذاعة أس بي أس عربي24: "الوساطة هي عملية تسوية المنازعات بطريقة مرنة قبل وصولها للمحكمة. ويتمثل دور الوسيط في توجيه الأطراف نحو حلها بشكل خاص، عبر جلسات مشتركة أو منفردة، ليساعد كلا الجانبين على تحديد القضايا الشائكة بوضوح وفهم موقف كل منهما والاقتراب من الحل".



وتوضح السيدة هبة: "عادة يمكن حل النزاع دون الدخول في أي تباعات قد تؤذي الأطفال، وتتميز بأنها طريقة أقل رسمية وأقل رهبة من الوقوف أمام القضاء في المحكمة."





تتميز الوساطة بأنها تتم بسرية تامة وبطريقة حيادية، حفاظاً على خصوصية كل الأطراف دون التسبب بأي تبعات قد تؤذي الأطراف المتنازعة لاحقة.



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وعندما يتم الإبلاغ عن الحالة " النزاع"، يبدأ الوسيط بتقييم الوضع ومعرفة نقاط الخلاف لدى كل طرف، ليبدأ بعدها ا بوضع الخطة المناسبة لفض النزاع.





و يمكن أيضاً أن يساعد حل النزاعات الأسرية على التواصل بشكل أفضل مع الشريك السابق للوصول إلى اتفاق حول مسائل الانفصال وترتيبات رعاية الأطفال.





وفق موقع الدائرة الفيدرالية ومحكمة الأسرة في أستراليا فإن الوساطة هي عملية تسوية المنازعات لمساعدة الأطراف المتنازعة عبر طرف ثالث مستقل لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق. قد توافق الأطراف على حضور الوساطة لحل القضايا المالية و / أو الأبوة والأمومة.



Portrait of a young woman on a white background. Source: iStockphoto وتتوفر خدمة حل النزاعات الأسرية بطريقتين، إما عبر مؤسسات خاصة أو حكومية وتتميز بأنها:





أقل وقتاً وجهداً من إجراءات المحكمة.



قد تساعدك على تحسين التواصل بين الوالدين.



تساعد الشخص على عدم قبول أي قرارات لا يوافق عليها.



المساعدة لإيجاد أي دعم إضافي أو خدمات خاصة وفقاً لكل حالة وظروفها.

فبعد قبول الطلب وفق معايير معينة، يتم تعيين لقاء مع وسيط متمرس، للتعبير بكل حرية عن وجهة نظر المشتكي والتحدث عن القضايا التي يعتقد أنها تهمه وتقلقه.





وسيعمل الوسيط مع كلا الوالدين على تطوير خطة رعاية شخصية مصممة خصيصًا تتضمن:





الاستماع إلى الوالدين.



إعطاء فرصة للطفل لمشاركة اقتراحاته.



إبراز المشكلات وإمكانية حلها.



استكشاف وتجربة مجموعة من الحلول.



وضع الاتفاقيات المشتركة على الورق في شكل خطة الأبوة والأمومة.

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كيف يساعد الوسيط على حل نزاعات المُلكية العائلية؟





غالبًا ما يحتاج الأزواج المنفصلون إلى فرز "ممتلكات" الأسرة، التي قد تشمل الحسابات المصرفية، والمنازل، والمعاشات التقاعدية، والرهون العقارية.





وتقوم المراكز المتخصصة بالعلاقات الأسرية بتقديم خدمات حل نزاعات الملكية العائلية لمساعدة الأزواج المنفصلين في حل مشكلات ممتلكاتهم حتى يتمكنوا من المضي قدمًا والعيش بشكل مستقل.



Source: Getty / Getty Images/Victor_Brave دعم الأطفال





الأطفال هم العنصر الأضعف في النزاعات الأسرية، ولابد من منحهم الدعم اللازم للتغلب على التحديات الشخصية التي تنشأ إثر هذه اللحظات الصعبة خاصة عند حالة الانفصال أو الطلاق.





لذلك، يعمل الوسيط على إيجاد طرق دعم للأطفال لمساعدتهم على التحكم بحالته النفسية بشكل أفضل، كحالات القلق، أو فقدان الثقة، أو مهارات الاتصال.





يفترض قانون العائلة الأسترالي أن من مصلحة الطفل الفضلى أن تكون له علاقة ذات مغزى مع كلا الوالدين.



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ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تولي أهمية أكبر للحاجة إلى حماية الطفل من افتراض المساواة في المسؤولية الأبوية المشتركة.فإذا تعرض الطفل للعنف المنزلي، فمن المرجح أن تُمنح الحضانة الوحيدة للوالد الآخر.





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