"كنت بمفردي عند الولادة": رحلة هجرة نورة من العراق إلى ريادة الأعمال في أستراليا

النقاط الرئيسية كان أهم شيء لتجاوز غربة البدايات هو إشغال الوقت لتجاوز التفكير السلبي.

الأمهات في أستراليا يعشن أوقاتاً صعبة، فجميعهن يشتكين من التعب وكثرة المسؤوليات والغربة.

بعد مرور سنوات من الهجرة، بدأت نورة السرّاي تشق طريقها في عالم الأعمال

تزوجت وعمرها 18 عاماً. جاءت إلى أستراليا مهاجرة شابة يافعة صغيرة مع زوجها من عاصمة الحركة بغداد إلى سيدني حيث السكون والهدوء.





عن أول أيام وصولها إلى سيدني تقول المهاجرة الأسترالية العراقية نورة السرّاي:" كانت أياماً صعبة موحشة، أدخلتني في حالة اكتئاب عميق في البداية، فقد كنت صغيرة في العمر بلا تجارب في الحياة وقطعت دراستي في بغداد بسبب الزواج والهجرة، وكان أكثر ما آلمني أنني كنت أعيش غربتين غربة المكان وغربة اللغة".



قالت السرّاي لـ أس بي أس عربي24 عن حالها بعد خمسة أشهر من وصولها إلى سيدني:" بعد مرور خمسة أشهر من وصولي، قررت العودة إلى بغداد، فلم أستطع تحمل الغربة أكثر من ذلك وكان قراراً صعباً وأنا المتزوجة حديثاً، لكن بعد ذلك تجاوزتُ المرحلة وبدأتُ أتعود على الغربة والناس في رحلة البدايات".





عن التأقلم بعد أخذ قرار البقاء مع زوجها تقول:" بصراحة، كان أهم شيء لتجاوز تلك المرحلة هو قتل الوقت لتجاوز التفكير السلبي.





"فأشغلت نفسي بالدراسة وأشغل زوجي نفسه بالعمل" وتضيف نورة:" بعد أن أخذت طريقي في تعلم اللغة، بدأت طريق دراسة إدارة الأعمال، ثم تصميم الأزياء، فالتصوير الفوتوغرافي وأخيرا دراسة تنظيم وتخطيط المناسبات".





عن سبب تنويعها وتنقلها من دراسة لأخرى أوضحت "أنها كانت تطمح أن يكون لها عملها الخاص، فقررت دراسة كل المجالات التي تدخل في صميم عملها فتكون على دراية بتفاصيل العمل عند الخوض فيه وتوفر الجهد والطاقة البشرية فتقوم بكل شيء بنفسها".



نورة السّراي - قصة هجرتي Source: Supplied / supplied by: Noura Al Sarray استطاعت نورة السرّاي القيام بكل هذه المهام وهي الشابة الصغيرة المتزوجة والأم بالعزيمة والإصرار والصبر وتنسيق الوقت. عن ذلك تقول:" عشت أياماً صعبة، فقد كنت وحيدة عند ولادتي بدون أهل، ومارست حياتي متوافقة مع واقعي ما استطعت".





وأضافت:" إن الأمهات تحديداً في أستراليا يعشن أوقاتاً صعبة، فلم أقابل أُماً هنا في أستراليا إلا وتشتكي من التعب والسهر وكثرة المسؤوليات والغربة خاصة الأمهات الجدد فأقول لهن كان الله في عونكن فأصعب مرحلة ما بعد الولادة".





وما بين العراق المليئة بالحركة ليلاً نهاراً وما بين سيدني الهادئة تصف نورة الفرق بينهما بالصدمة الثقافية، فهي ابنة بغداد المدينة المليئة بالحيوية في كل مناحي الحياة، لكن سيدني في ذلك الوقت فقد كانت تقفل كل مصالحها الساعة الخامسة مساء سوى محلات البقالة الصغيرة للحاجيات الضرورية.





وعن الجالية العراقية أين هي عنها منذ هجرتها قالت: "في البداية لم أختلط بهم بحكم أنني سكنت في مناطق لا يتواجد بها العراقيون وإنما مع جاليات أخرى"، لكنها بدأت بعد ذلك تتواصل بطرق مختلفة وتعمقت العلاقات.



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بعد مرور سنوات من الهجرة، أصبحت نورة السرّاي امرأة مستقلة مهنياً وبدأت تشق طريقها في الأعمال حيث أسست "بازار الشرق الأوسط" كعمل هو باكورة أعمالها المستقلة حيث نظمته ثلاث مرات وتهدف من خلاله إتاحة الفرصة للسيدات العربيات ذوات الأعمال الصغيرة وكذلك أبناء الجالية ذوي الحرف الإبداعية أن يعرضوا منتجاتهم فيه وليتعرفوا على بعضهم البعض وعلى أعمالهم ومنتجاتهم وحقق هذا المجهود نجاحاً.





بالإضافة لعملها، كانت للسراي مشاركات متنوعة في العمل الخيري لصالح المجتمع لأسترالي بشكل عام من خلال رعاية المشردين والاهتمام بهم إضافة لمشاركتها في حملة لجمع التبرعات للعراق ولبنان.



نورة السرّاي في مشاركتها في إحدى الفعاليات الخيرية Credit: Supply by: Noura Al Sarray وما بين العراق وأستراليا، تقول:" لا أنكر فضل استراليا ففيها حققت الطموح والاستقرار ولا أستغني عنها فهي بلدي الثاني، لكن العراق يبقى وطني الأول بكل تفاصيل حياته الاجتماعية ونشاطاته المفعمة بالحياة والعادات والتقاليد التي نفتقدها بالاجتماعات العائلية في الأعياد والمناسبات".





وعن رحلة هجرتها تقول نورة السرّاي: "هي رحلة بكاء إصرار وتعب وعزيمة".





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