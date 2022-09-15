"لو كنت في مكان اخر لضربناك حتى توسلتي لنا ان نتوقف": اتهامات لوزير سوداني بتهديد مواطنة استرالية في بيرث

النقاط الرئيسية اتهمت الناشطة نازك عثمان وزير التعدين محمد بشير بتهديدها بالضرب والاعتداء الجسدي

قال الوزير المساعد للشؤون الخارجية تيم واتس إن "لا مكان للعنف والترهيب في أستراليا"

الحكومة اعلنت انها تأخذ على محمل الجد أي تهديدات وجهها مسؤول أو ممثل أجنبي تجاه أي مواطن أسترالي.

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في استراليا وحول العالم فيديو لمواجهة لفظية بين وزير التعدين السوداني ومعارضة سودانية في بيرث غرب استراليا. واتهمت نازك عثمان من مجموعة حتى نعود الثقافية وزير التعدبن محمد بشير بتهديدها بالضرب والاعتداء الجسدي بعد ان واجهته امام مقر انعقاد مؤتمر African Down Under الذي استضافته ولاية غرب استراليا.





وتقول الناشطة نازك عثمان إنها قد صُدمت بعد سماعها ما قاله الوزير، لكنها واصلت الهتاف ضد وجوده في استراليا. واعتبرت نازك ان التهديد ضد المعارضين هي نهج للنظام الحالي وأضافت "الوزير عبّر بوضوح عن وجه النظام الحقيقي في الخرطوم"





ودعت عثمان الحكومة الاسترالية الى تحمل مسؤوليتها والتدقيق فيمن تعقد معه شراكات واقتصادية او تجارية.





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LISTEN TO تعدّدت الحكايات التي تناولت أصل تسمية مدينة الخرطوم بهذا الاسم ، هذه المدينة هي عاصمة جمهوريّة السودان ، حيث تقع في الجزء المأهول من دولة السودان ، وتعدّدت الروايات أيضاً حول معاني لفظ الكلمة ، حيث ترجّح بعض الروايات إلى أنّ التسمية تعود ، إلى شكل الأرض التي تأخذ شكلاً ضيقاً ، والتي أسّست عليها مدينة الخرطوم ، حيث يقسمها نهر النيل في مجرييه ، النيل الأبيض ، والنيل الأزرق ، ليعودا مرّة ثانية ويلتقيان فيما بينهما ، برسم يشبه الانحناء ، يأخذ شكلاً شبيهاً لخرطوم الفيل ، ويعتقد الكثيرين بأنّ هذا هو السبب الأرجح للتسمية SBS Arabic24 11/01/2017 08:38 Play

وفي تعليق له على ما زعمته الناشطة نازك عثمان من تهديد الوزير السوداني لها، قال الوزير المساعد للشؤون الخارجية تيم واتس لشبكة الABC إن "لا مكان للعنف والترهيب في أستراليا" مضيفا ان الحكومة قد أخذت على محمل الجد أي تهديدات وجهها مسؤول أو ممثل أجنبي تجاه أي مواطن أسترالي.





وقال واتس "بموجب القانون الأسترالي ، يمكن أن تشكل أي تهديدات جريمة ويجب رفعها إلى الشرطة".





وعن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالوزير السوداني على هامش قمة التعدين في بيرث قال واتس "لقد شددت على الوزير أهمية العودة إلى حكومة يقودها مدنيون في السودان ، الأمر الذي من شأنه أن يجلب الاستقرار الذي يحتاجه ذلك البلد بشدة".





ولقد طلبنا من السفارة السودانية ردا على ماورد في اللقاء مع الناشطة نازك عثمان وما جاء في الفيديو ايضا، ولم نتلق ردا حتى موعد النشر





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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