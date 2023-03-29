"أمسكوا بيدي وقالوا لا تنسانا": الهجرة إلى أستراليا تزداد فهل هناك فرصة لقبول لاجئين من الشرق الأوسط؟

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الناشط الإنساني جوزيف يوحنا يتحدث مع بعض اللاجئين خارج أستراليا

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لا تزال أزمة النازحين في البلدان العربية تتفاقم مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلدان التي استقبلت عددا كبيرا منهم. فهل يجب على أستراليا النظر بأوضاعهم بسرعة وجدية؟

عاد السيد جوزيف يوحنا، مدير مؤسسة هوست انترناشيونال في ولاية فيكتوريا، والناشط في المجال الإنساني مؤخرا من زيارة الى تركيا والأردن ولبنان لمتابعة شؤون اللاجئين في هذه البلدان.

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد يوحنا إن "الأزمة تكبر ولا تصغر" حتى مع مرور سنوات عديدة على نزوح هؤلاء اللاجئين من بلدانهم الأصلية.

"زرت اللاجئين في المناطق حيث يسكنون، الوضع مأساوي، لأن ليس هناك حلول، وهناك ضغط سياسي عليهم".

"الوضع أسوأ هذه المرة، ففي لبنان مثلا، الوضع المعيشي صعب جدا، الشعب اللبناني مدمر، فكيف باللاجئين؟"

"هؤلاء اللاجئون الذين تركوا بلادهم مجبرين وليس باختيارهم، ووصلوا الآن إلى نقطة العجز، لا يعرفون كيف يخرجون من هذا المأزق".
Copy Right Joseph Yohanna
أفادت
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
بأن الحرب الأوكرانية وغيرها من الصراعات رفعت عدد الأشخاص، الذين أجبروا على الفرار من الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، إلى أكثر من 100 مليون شخص لأول مرة على الإطلاق.

ويقول السيد جوزيف يوحنا إن هناك حالات إنسانية بحاجة إلى المساعدة العاجلة.

"أحزنني أن الناس فقدت كرامتها الانسانية في العيش، هناك عوائل لديها أمراض، أحزنني رؤية والد تعاني ابنته من مرض سرطان الدم، وصل إلى حالة من الزعل وعزة النفس أنه لا يريد مساعدات مادية، لكنه يريد حلا جذريا حيث يمكن ان تتلقى ابنته العلاج".

"رجل بشيب الرأس، بالخمسين من عمره، يبكي لمدة ساعة أمامك، هذا مؤلم ومحزن جدا".

"أمسكوني بيدي وقالوا: لا تنسانا، الكل قد نسينا، نحن تعبنا، انتهينا، لم يعد لدينا أمل".

في هذا الوقت، كشفت بيانات حكومية أن أستراليا شهدت أكبر زيادة سكانية حصلت في غضون عامين في تاريخها ، مع توقع وصول 650 ألف مهاجر إضافي خلال العام المالي الحالي والمقبل مما سيؤدي إلى زيادة 900 ألف في عدد السكان.
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فلقد أدت عودة الطلاب الدوليين والسائحين لغرض العمل بعد فتح الحدود إلى ارتفاع في عدد القادمين إلى أستراليا بنسبة أعلى من الفترة التي شهدت سياسة "أستراليا الكبرى" خلال العام المالي 2008 -2009.

وتتحضر الحكومة الآن لتعديل توقعاتها الاقتصادية في موازنة شهر أيار مايو المقبل لتعكس الازدهار السكاني المفاجئ.

ويرى اقتصاديون أن تدفق السياح والعمال الأجانب والطلاب يعزز الإنفاق وجني الضرائب والطلب على الخدمات ، لا سيما الإسكان، لكن هذا القطاع يقلق الحكومة نظرًا للأزمة في توافر مساكن للإيجار.
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وقال
مركز السكان التابع لوزارة الخزانة
، إن هذه أكبر إضافة ربع سنوية منذ بدء جمع هذه البيانات من قبل مكتب الإحصاء الأسترالي عام 1979.

وبحسب مكتب الإحصاء الأسترالي، فإن مجموع عدد الواصلين بلغ 304 آلاف في العام الماضي لغاية شهر أيلول سبتمبر، وهو العدد الأكبر منذ شهر مارس اذار 2009. وقد استقبلت ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز ثلثي الزيادة.

وقد كشف وزير الخزانة جيم شالمرز أن عدد المهاجرين الصافي سيصل الى 350 ألفا أو أكثر، وهذه زيادة بنسبة 50 بالمئة عما كان متوقعا في الموازنة التي قدمتها الحكومة في شهر أكتوبر تشرين الأول.

وتُظهر أحدث توقعات وزارة الخزانة أن يصل عدد سكان أستراليا إلى حوالي 30 مليونًا في منتصف عام 2033.
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ويقول السيد جوزيف يوحنا إنه من المهم أن يساعد الأستراليون اللاجئين في الشرق الأوسط في عملية القدوم إلى أستراليا.

"أن نساعد عائلة كأننا نساعد 100 عائلة، وهناك فرص من خلال التأشيرات المختلفة".

"يجب على الجميع أن يقفوا وقفة رجال، إن كان من أصحاب عمل أو جمعيات أو أفراد، وأن نحضر أشخاصا من خلال تاشيرات العمل".

وأشار السيد يوحنا إلى احتياج أستراليا لليد العاملة الماهرة في المناطق الاقليمية وقال: "أتمنى أن يكون لدينا وعي سياسي ونعمل لنساهم في تغيير حال اللاجئين في الشرق الأوسط".
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ووصف جوزيف يوحنا الوضع في لبنان وقال: "هذه أول مرة أزور لبنان وأطلع زعلان، زعلت على بيروت، نزلت هناك وأردت أن أترك، الناس منتهية، المجتمع بائس، المحلات مغلقة، لا يوجد حلول، الفساد وصل إلى القمة، والناس تريد أن تهرب من البلد".

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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