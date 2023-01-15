أس بي أس عربي۲٤

الأزمة الاقتصادية الخانقة في الدول العربية تدفع بمواطنيها إلى حافة الهاوية

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 15/01/2023 11:36am, آخر تحديث: 15/01/2023 11:59am
By Sanae Ouahib
تقديم: Sanae Ouahib
المصدر: SBS

"علاقات أسرية متردية وطلاق ومشاكل أخرى" هكذا وصف مواطنون من دول عربية حياتهم اليومية.

نشر في: 15/01/2023 11:36am, آخر تحديث: 15/01/2023 11:59am
By Sanae Ouahib
تقديم: Sanae Ouahib
المصدر: SBS
أثرت المشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار على معظم الدول وخاصة منها بعض الدول العربية التي بات أكثر من ثلث مواطنيها يعيش تحت خط الفقر.
عن هذا الموضوع، تحدثنا مع عينة من المواطنين من لبنان ومصر والعراق.
فمن لبنان تحدثتا إلى السيدة لوريس عن الأوضاع المعيشية والتي وصفتها بالمزرية والقاهرة للعائلة اللبنانية.
يتعين على كل فرد من أفراد العائلة العمل لتلبية أبسط احتياجاتها
وقد أدى ارتفاع الأسعار في كل قطاعات ومنها الطبية والطاقة والوقود إلى تزايد الضغط النفسي مما سبب التوتر النفسي.
الوضع يرثى له والعائلات غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية.
أما أحمد من مصر فوصف حالة الغلاء في بلده بغير المسبوقة حيث أصبح من الصعب جدا على رب الأسرة التعايش مع الوضع الإقتصادي.
ثمة ضغوطات نفسية تؤدي إلى مشاكل داخل البيت وخارجه.
وأضاف أحمد أن نسب الطلاق في تزايد مستمر بسبب المشاكل الناجمة عن عدم تمكن بعض الأزواج على تلبية احتياجات البيت وعدم تفهم الزوجات للوضع الراهن.
ومن العراق تحدث حسن عن الأوضاع الراهنة وعن غلاء أسعار السلع المستوردة من الخارج.
تجاوز سعر الطحين 3 أضعاف سعره ما قبل الأزمة بسبب الحرب الروسية الأكرانية
وأضاف حسن أن العراق يعرف ارتفاعا في نسبة البطالة التي وصلت إلى 17% من سكانه.
وقد تأثرت الأسر الفقيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
وعلى الرغم من المشاكل الإجتماعية: طلاق وفتور للعلاقات الأسرية أكد حسن أن الشعب العراقي يحافظ على عاداته المتوارثة عن الأجداد.


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