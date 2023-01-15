الأزمة الاقتصادية الخانقة في الدول العربية تدفع بمواطنيها إلى حافة الهاوية

أثرت المشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار على معظم الدول وخاصة منها بعض الدول العربية التي بات أكثر من ثلث مواطنيها يعيش تحت خط الفقر.



عن هذا الموضوع، تحدثنا مع عينة من المواطنين من لبنان ومصر والعراق.



فمن لبنان تحدثتا إلى السيدة لوريس عن الأوضاع المعيشية والتي وصفتها بالمزرية والقاهرة للعائلة اللبنانية.



يتعين على كل فرد من أفراد العائلة العمل لتلبية أبسط احتياجاتها

وقد أدى ارتفاع الأسعار في كل قطاعات ومنها الطبية والطاقة والوقود إلى تزايد الضغط النفسي مما سبب التوتر النفسي.



الوضع يرثى له والعائلات غير قادرة على تلبية حاجاتها الأساسية.

أما أحمد من مصر فوصف حالة الغلاء في بلده بغير المسبوقة حيث أصبح من الصعب جدا على رب الأسرة التعايش مع الوضع الإقتصادي.



ثمة ضغوطات نفسية تؤدي إلى مشاكل داخل البيت وخارجه.

وأضاف أحمد أن نسب الطلاق في تزايد مستمر بسبب المشاكل الناجمة عن عدم تمكن بعض الأزواج على تلبية احتياجات البيت وعدم تفهم الزوجات للوضع الراهن.



ومن العراق تحدث حسن عن الأوضاع الراهنة وعن غلاء أسعار السلع المستوردة من الخارج.



تجاوز سعر الطحين 3 أضعاف سعره ما قبل الأزمة بسبب الحرب الروسية الأكرانية

وأضاف حسن أن العراق يعرف ارتفاعا في نسبة البطالة التي وصلت إلى 17% من سكانه.



وقد تأثرت الأسر الفقيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.



وعلى الرغم من المشاكل الإجتماعية: طلاق وفتور للعلاقات الأسرية أكد حسن أن الشعب العراقي يحافظ على عاداته المتوارثة عن الأجداد.







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