"في العلم والعمل، لا يشيب الدماغ": هل الخوف من الفقر يجعلنا نقلل من أهمية الراحة الجسدية والنفسية؟

النقاط الرئيسية: العمل هو أي مجهود بدني او ذهني يستخدم فيه الانسان طاقاته والمردود لا يقتصر على البعد المادي، بل يكون معنويًا ايضًا

يصقل العمل الهوية الشخصية ويحدد مسارها، ومن الناحية النفسية يقلل من أعراض الاكتئاب

قد يغرق المهاجر الذي وصل الى استراليا هربًا من الحروب دون سند او ضمانة، في دوامة العمل والخوف من الفقر يجعله يقلل من أهمية الراحة النفسية

ينغمس المهاجرون في دوامة عمل منذ وصولهم للاستقرار في استراليا، ليس حبًا بالعمل وحسب انما حاجة لتوفير حياة كريمة فتصبح الراحة حلمًا مغموسًا بالذنب.



سلطت الاخصائية في علم النفس والمعالجة النفسية هانيا مسعود الضوء على اهمية العمل وانعكاسه على النمو والتطور الإنساني والمعرفي، مستهلة مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia مع تعريف العمل قائلة:





العمل هو أي مجهود بدني او ذهني يستخدم فيه الانسان طاقاته والمردود لا يقتصر على البعد المادي، بل يكون معنويًا ايضًا، فربة المنزل هي عاملة وان دون أجر

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شرحت مسعود أن العمل يصقل الهوية الشخصية ويحدد مسارها، وبذلك فان العمل يساعد الفرد على تحقيق الذات والشعور بالأمان في رؤية مستقبلية واضحة. في هذا الإطار تقول:





في العلم والعمل، لا يشيب الدماغ وهذا مثبت من خلال الناقلات العصبية التي تتفاعل اثناء تزامنهما





أما من الناحية النفسية، فان العمل ولقاء زملاء العمل ينشطان هرمونات السعادة في الجسم اذ تقول مسعود:





"يقلل العمل من أعراض الاكتئاب ومن خلال خبرتي العيادية فان النسبة الأكبر ممن أتابعهم لمعالجة الاكتئاب لا يعملون".





وحول اهمية وقت الراحة المكرسة في الثقافة الغربية، والخجولة في الثقافة العربية سيما عند المهاجرين تقول مسعود:





أتينا كشعوب منهكة هربًا من الحروب دون سند او ضمانة سوى العمل، حدد ذلك الواقع نمط سلوكياتنا





وتتابع قائلة:





" لا نعتبر ان الراحة الزامية إذا أردنا إنتاجية في العمل والخوف من الفقر يجعلنا نقلل من أهمية الراحة النفسية".





وأشارت الى قيمة الاهتمام بالذات وضرورتها، لذا يسأل الشخص احيانًا في المقابلة الوظيفية في استراليا عن كيفية العناية بالذات لمدى انعكاساتها على جودة العمل.





ماذا قالت هانيا مسعود عن اهمية تشجيع المراهقين على العمل في أستراليا بهدف تنمية المهارات واكتشاف المراهق لقدراته وتقدير جهود أهله في بلد يعزز المساواة بين الوظائف؟





استمعوا الى المقابلة كاملة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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