في اليوم العالمي للغة الأم: مدرسة الكمال العربية في ملبورن تحتفل بمرور 41 عاما على تأسيسها

النقاط الرئيسية شعار اليوم العالمي للغة الأم لعام 2023"التعليم المتعدد اللغات – ضرورة لتحقيق التحول المنشود في التعليم"

جاءت فكرة الاحتفاء باليوم الدولي للغة الأم بمبادرة من بنغلادش

43% من اللغات المحكية في العالم والتي يبلغ عددها 6000 لغة، مهددة بالإنقراض

يُقام اليوم الدولي الرابع والعشرون للغة الأم تحت شعار "التعليم المتعدد اللغات – ضرورة لتحقيق التحول المنشود في التعليم"





جاءت فكرة الاحتفاء باليوم الدولي للغة الأم بمبادرة من بنغلاديش، وأقرّها المؤتمر العام لليونسكو عام 1999 ليبدأ العالم أجمع الاحتفاء بهذا اليوم اعتباراً من عام 2000.





وتقول منظمة اليونسكو " يُسهّل التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم التعلم وإدماج السكان الناطقين باللغات غير السائدة ولغات الأقليات ولغات الشعوب الأصلية. وتناقش الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم مواضيع منها:



تعزيز التعليم المتعدد اللغات باعتباره ضرورة لإحداث التحول المنشود في التعليم في سياقات متعددة اللغات بدءاً من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وما بعدها.

دعم التعلم من خلال التعليم المتعدد اللغات والتعدد اللغوي في سياقاتنا العالمية سريعة التغير وفي حالات الأزمات بما في ذلك سياقات الطوارئ.

إحياء اللغات التي يهددها الاندثار أو التي طالها بالفعل.

تعكس اللغة الأم هوية الشعوب الوطنية وانتماءها الأصيل، في الوقت الذي تتعرض فيه كثيرٌ من اللغات في العالم لخطر الانقراض كل يوم. فتندثر معها الحضارات وقصص الشعوب القديمة وهويتها.





وقد عينت الأمم المتحدة يوم 21 من شباط/ فبراير كيوم عالمي للغة الأم وتهدف منه إلى التأكيد على أهمية التنوع اللغوي وغنى الثقافات في العالم. هذا الغنى الذي يعزز من الاندماج والتضامن بين الشعوب. بدأت قصته في بنغلاديش واعترفت به الأمم المتحدة بإطلاقها يوماً للاحتفال به.





يذكر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بأن 43% من اللغات المحكية في العالم والتي يبلغ عددها 6000 لغة، مهددة بالإنقراض. وعلى الصعيد العالمي، لا يحصل 40 في المائة من السكان على التعليم بلغة يتحدثونها أو يفهمونها.



وفي ضاحية روفيل الواقعة في ضواحي مدينة ملبورن الشرقية الجنوبية أقامت مدرسة الكمال العربية يوما ثقافيا تدشينا للعام الدراسي الجديد.





أسست المدرسة منذ 41 عاما وتقوم على جهود متطوعين ومتطوعات يتبرعون بوقتهم وخبراتهم من أجل الحفاظ على اللغة العربية وتعليمها للجيل الجديد في أستراليا.



نبيل سروان متحدثا إلى ميكروفون SBS Arabic24

أحب أن تعيش ابنتاي الأجواء التي عشناها ونحن صغار

ويقول نبيل سروان المولود في استراليا والذي كان تلميذا في المدرسة منذ سنوات عديدة إنه يحضر ابنتيه الآن لتعلم اللغة العربية في نفس المدرسة لكي "تتعلم اللغة وتستمتع بالجو العربي والنشاطات الثقافية التي تقيمها المدرسة".



"أحب أن ترى ابنتاي الأجواء التي عشناها ونحن صغار".



ويضيف نبيل سروان بأنه يتكلم مع ابنتيه باللغة العربية في المنزل مطبقا نفس المبدأ الذي طبقه معهم أهله: "ممنوع الكلام باللغة الانجليزية داخل المنزل".





أما مدير المدرسة السيد نزار الأشقر فيقول إن "النشاط يعود تدريجيا إلى المدرسة بعد جائحة كوفيد واضطرارنا لتقديم الدروس عن بعد. أقمنا هذا اليوم الثقافي لتشجيع الناس على العودة والانضمام إلى أسرة المدرسة التي لا تزال تقدم اللغة العربية منذ 41 عاما".





ولفت السيد نزار الأشقر إلى أن المدرسة تقع حاليا في ضاحية Rowville في الضواحي الشرقية الجنوبية لمدينة ملبورن مما يجعلها قريبة لعدد كبير من أبناء الجالية في هذه الضواحي.





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