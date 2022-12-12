أخطاء قاتلة لمترجمين فوريين تنهي حياة مرضى: متخصص في علم الترجمة يروي

النقاط الرئيسية: يسرد البروفسور رفعت عبيد أمثلة لترجمات حرفت النصوص عن مضامينها الرئيسة.

يُنسب الفضل للبروفيسور عبيد في اكتشاف أصل كلمة "بكالوريوس" بأنه مشتق من اللغة والجامعات العربية.

البروفيسور عبيد هو واضع الأسس التقييمية لاعتماد المترجمين الفوريين والتحريرين في هيئة اعتماد المترجمين الفوريين في أستراليا.

يُنظم نادي الكتاب العربي في منطقة Marrickville في سيدني غداً الثلاثاء للدكتور رفعت عبيد محاضرة عن دور الترجمة إلى اللغة العربية إشكالياتها بشكل عام وصعوباتها لدى المترجمين العرب عبر خبرته في عالم الترجمة منذ أربعة عقود.





والبروفيسور رفعت عبيد هو من قام بوضع الأسس التقييمية لاعتماد المترجمين الفوريين والتحريرين في هيئة اعتماد المترجمين الفوريين منذ عام 1981 - 2006 في أستراليا





عن هذه المحاضرة ومحاورها قال البروفيسور رفعت عبيد: " إنه يقدم فيها عُصارة أربعة قرون ونيف من العمل الدؤوب في علم الترجمة التحريرية والشفهية في أستراليا وغيرها من أقطار العالم".





ويسرد في هذه المحاضرة أمثلة من وحي الواقع العملي للترجمة الفورية حدوث أخطاء كارثية في الترجمة الشفهية الطبية في أحد المستشفيات عند عدم معرفة أحد المترجمين الفوريين شفهياً ما يقصده الطبيب عند تشخيصه لمرض لأحد المرضى فترجم ترجمة كادت أن تودي بحياة المريض.



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لذلك أكد البروفيسور رفعت عبيد رفع علامات قبول اعتماد المترجمين الفوريين والتحريرين في هيئة اعتماد المترجمين الفوريين في أستراليا لتكون 70%.





كما ذكر الدكتور مثالاً هاماً لخطأ وقع به مستشرق عند ترجمة نص شعري معروف كتبه أحد الشعراء العرب عن سقوط الأندلس. فأفقدت ترجمته المعنى الحقيقي للنص وجمالياته وذهبت به إلى سياقات خارج معنى النص الحقيقي.





يذكر أن البروفسور عبيد تمكن بالتعاون مع لجنة مصغرة من إدخال اللغة العربية الى المناهج الأكاديمية الأسترالية، تضمنت تعليم اللغة العربية من المراحل الابتدائية الى المراحل المتقدمة والعالية. وتم البدء بالعمل بهذه المناهج في ولاية نيو ساوث ويلز بعد أن كانت دراسة اللغة العربية محصورة ضمن نطاق المدارس الإثنية، ثم توسع نطاقها ليطال عددًا كبيرًا من المدارس والجامعات في كبرى الولايات الأسترالية الأخرى مثل فيكتوريا وجنوب أستراليا وولاية تسمانيا، وغيرها. ولم تقتصر عطاءات البروفسور عبيد على أبناء الجالية العربية لا بل انه يشرف حاليا على عدد من الطلبة الأستراليين والأكاديميين من خلفيات ثقافية متنوعة ومنهم من هو من السكان الأصليين في أستراليا.





درَّس البروفيسور عبيد اللغة العربية والعبرية والسريانية في جامعة سانت أندروز (اسكتلندا) وجامعة ليدز (إنجلترا) وهو زميل الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية (FAHA).





كما اهتم باللغة العربية وتطوير مناهجها في استراليا، وشغل منصب رئيس لجنة ممتحني اللغة العربية في هيئة اعتماد المترجمين الفوريين (NAATI) لسنوات طويلة.





لذلك عمل على تأسيس المناهج العربية في أستراليا بطريقة تُسهل على المتلقين دراستها، مما رفع أعداد طلاب اللغة العربية في أستراليا لعدة آلاف.



الدكتور رفعت عبيد: قام بوضع الأسس التقيمية لاعتماد المترجمين الفوريين والتحريرين في هيئة اعتماد المترجمين الفوريين من عام 1981 - 2006 في أستراليا.الدكتور رفعت ع Source: Facebook / Dr Rifaat Ebied Facebook



تعمق الدكتور في الدراسات اللغوية، لدرجة اكتشافه أن أصل كلمة "بكالوريوس" ومنشأها من جامعات عربية قديمة، ونطقها قد تم تحريفه دون أن يُدرك مستخدموها معناها ونطقها الأصلي؛ فنُطقها الأصلي العربي وفقًا لأبحاث الدكتور رفعت عبيد هو "بحق الرواية".





وأجرى مع زميل له مستشرق بريطاني بحثًا مستفيضًا أثبت فيه اشتقاق الكلمة وأصلها وجذرها عبر مخطوطات كانت مندثرة في إحدى مكتبات سراييفو.





وبعد اكتشافه الفريد، قام قاموس أكسفورد بتغيير أصل اشتقاق كلمة "بكالوريوس" بأنه عربي مأخوذ من عبارة "بحق الرواية".





ومعناها: "يحق لحامل الشهادة رواية العلم الذي أخذه من هذه الجامعة."



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وأكد الدكتور رفعت عبيد بناء على دراساته وأبحاثه والوثائق التاريخية أن أقدم الجامعات هي الجامعات العربية، وهي السباقة في الدراسات العليا بدءً من (بيت الحكمة) في العصر العباسي، فالأزهر، وجامعة القرويين. موضحًا أن الشهادات المعتمدة الصادرة عن هذه الجامعات كانت تخول حاملها "بحق الرواية".





وتحولت العبارة لاحقا غربيا لتنطق "بكالوريا" لتتحور لاحقًا إلى بكالوريوس أي درجة " البكالوريوس" في عصرنا الحاضر.









للاستماع عن المحاضرة وتفاصيلها وموعدها في سيدني مع البروفيسور رفعت عبيد. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.







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