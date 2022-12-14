رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن تقع في حرج كبير بسبب ميكروفون. فما الذي حدث؟

وقعت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسنيدا أرديرن، يوم الثلاثاء، في حرج كبير بعد أن تم التقاط صوتها في الميكروفون وهي تتلفظ بشتيمة تجاه زعيم حزب سياسي في المعارضة خلال جلسة البرلمان التي جرى بثها على التلفزيون.





وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن أرديرن وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ"الأحمق والمتعجرف"، بينما كانت تعتقد أن الميكروفون القريب منها لا يعمل.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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