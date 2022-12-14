أس بي أس عربي۲٤

رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن تقع في حرج كبير بسبب ميكروفون. فما الذي حدث؟

أس بي أس عربي۲٤

New Zealand Ardern Hot Mic

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern speaks during a joint press conference with Australia's Prime Minister Anthony Albanese in Sydney, Australia, Friday, July 8, 2022. Ardern was caught on a hot mic Tuesday, Dec. 13, 2022, using a vulgarity against a rival politician in a rare misstep for a leader known for her skill at debating and calm, measured responses. (AP Photo/Rick Rycroft, File) Source: AP / Rick Rycroft/AP

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نشر في: 14/12/2022 11:07am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 14/12/2022 11:07am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
وقعت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسنيدا أرديرن، يوم الثلاثاء، في حرج كبير بعد أن تم التقاط صوتها في الميكروفون وهي تتلفظ بشتيمة تجاه زعيم حزب سياسي في المعارضة خلال جلسة البرلمان التي جرى بثها على التلفزيون.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن أرديرن وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ"الأحمق والمتعجرف"، بينما كانت تعتقد أن الميكروفون القريب منها لا يعمل.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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