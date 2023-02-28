صحفي: "دبلوماسية الزلزال" يجب ألا تتخطى أو تنسى ضحايا النزاع في سوريا

قال الصحفي جوني عبو إن وصول الوفود العربية إلى دمشق بما اسماه "دبلوماسية الزلزال" يجب ألا تنسى أو تتخطى ضحايا النزاع الدائر في سوريا منذ عام 2011.





وكان وفد برلماني عربي قد وصل الاسبوع الماضي إلى دمشق في رسالة "تضامن" مع الشعب السوري، فيما وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السورية في زيارة وصفها بأنها زيارة تضامن بلاده مع الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال المدمّر، موضحاً أن هدف زيارته، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، "إنساني" بالدرجة الأولى، في وقت تسعى دمشق الى تسريع فكّ عزلتها مع محيطها الإقليمي.





وأوضح عبو، وهو رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الالكترونية في حديث مع SBS Arabic24 بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تناسي أكثر من 11 مليون مهاجر سوري في الخارج والداخل، موضحاً أن هذه كارثة أخرى تضاف إلى كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 شباط/ فبراير.





وضرب زلزال عنيف كلا من تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير وأودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص من بينهم أكثر من 6000 في سوريا لوحدها.





Civilians and fighters sift through the rubble of a collapsed building looking for victims and survivors following an earthquake in the town of Jandaris, in the countryside of Syria's northwestern city of Afrin in the rebel-held part of Aleppo province, early on February 6, 2023. Source: AFP / RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images ومنذ حصول الزلزال، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد سيلاً من الاتصالات المتضامنة من قادة وملوك ورؤساء عرب. كذلك، استقبل موفدين أمميين. وهبطت في مطارات بلاده حتى الأحد 250 طائرة على الأقل، محمّلة مساعدات للمناطق المتضررة والتي تسيطر عليها الحكومة، بينها ثلاث طائرات مصرية وسفينتان.





إثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية عدة خصوصاً الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق.





ويرى محللون أن الأسد قد يجد في التضامن الواسع معه إثر الزلزال، "فرصة" لتسريع تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي.





وأوضح أن هناك مفاجئات سياسية من العيار الثقيل ولكن في ذات "التأريخ لا ينسى."





وختم الصحفي جوني عبو حديثه بالقول إن "الماساة الانسانية لا تفترض التقسيم بين السلطة والمعارضة" بل أن الاساس يجب أن ينصب على الشعب.





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