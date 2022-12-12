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كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بعد أن عينت عازفا شهيرا لإيقاظ أطفالها على أغاني عيد الميلاد

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NFL: Seattle Seahawks at Los Angeles Rams

Dec 4, 2022; Inglewood, California, USA; Kim Kardashian and son Saint West watch on the field as players warm up prior to a game between the Los Angeles Rams and the Seattle Seahawks at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports/Sipa USA /AAP Image Credit: USA TODAY Network/Sipa USA

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نشر في: 13/12/2022 9:21am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 13/12/2022 9:21am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
تعرضت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لانتقادات بعد أن قامت بتعيين عازف البيانو الحائز على جائزة جرامي، فيليب كورنيش، ليقوم بإيقاظ أطفالها على أغاني عيد الميلاد.

وقد حكت كيم القصة عبر حسابها على موقع انستجرام قائلة: "إنه ذلك الوقت من العام.. فيليب يأتي كل صباح لإيقاظ أطفالي من خلال العزف على البيانو، لتهدئة أرواحهم الصغيرة وشحنها بالطاقة من خلال أغاني عيد الميلاد الجميلة".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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