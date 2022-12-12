كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بعد أن عينت عازفا شهيرا لإيقاظ أطفالها على أغاني عيد الميلاد

تعرضت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لانتقادات بعد أن قامت بتعيين عازف البيانو الحائز على جائزة جرامي، فيليب كورنيش، ليقوم بإيقاظ أطفالها على أغاني عيد الميلاد.





وقد حكت كيم القصة عبر حسابها على موقع انستجرام قائلة: "إنه ذلك الوقت من العام.. فيليب يأتي كل صباح لإيقاظ أطفالي من خلال العزف على البيانو، لتهدئة أرواحهم الصغيرة وشحنها بالطاقة من خلال أغاني عيد الميلاد الجميلة".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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