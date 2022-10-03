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غرامة باهظة تدفعها كيم كارادشيان لترويجها عملات رقمية

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94th Academy Awards - Vanity Fair Oscar Party

Kim Kardashian arrives at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 27, 2022, at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, Calif. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Credit: Evan Agostini/AP

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نشر في: 4/10/2022 10:51am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 4/10/2022 10:51am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
وافقت كيم كارداشيان على دفع غرامة قدرها 1.26 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتسوية الرسوم المدنية بعد أن روجت نجمة تلفزيون الواقع لعملات رقمية على موقع انستغرام.

وافقت كارداشيان أيضًا على عدم الترويج لأي أوراق مالية مشفرة لمدة ثلاث سنوات.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كارداشيان بعدم الكشف عن أنها حصلت على 250 ألف دولار لنشر منشورها على انستغرام. بالإضافة إلى دفع الغرامة، وافقت على التعاون مع التحقيق المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.


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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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