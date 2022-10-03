غرامة باهظة تدفعها كيم كارادشيان لترويجها عملات رقمية

وافقت كيم كارداشيان على دفع غرامة قدرها 1.26 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتسوية الرسوم المدنية بعد أن روجت نجمة تلفزيون الواقع لعملات رقمية على موقع انستغرام.





وافقت كارداشيان أيضًا على عدم الترويج لأي أوراق مالية مشفرة لمدة ثلاث سنوات.





اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كارداشيان بعدم الكشف عن أنها حصلت على 250 ألف دولار لنشر منشورها على انستغرام. بالإضافة إلى دفع الغرامة، وافقت على التعاون مع التحقيق المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.







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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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