الملك تشارلز الثالث محبط بسبب قلم حبر: هل مسموح للملوك بالتعبير عن الغضب؟

النقاط الرئيسية: تم التقاط "لحظتين من الإحباط" للملك تشارلز الثالث، الأولى عندما أشار بقلق إلى مساعديه لمسح المكتب حيث كان يوقع باسمه على الوثائق والثانية مع تسرب الحبر على يده من القلم الذي يوقع فيه

أشار المعالج الوظيفي الدكتور ياسر محمد أن الغضب هو جزء من مراحل الحداد والضغط النفسي كبير على الملك مع التوقعات العالية على عاتقه وضوابط البروتوكول الملكي

تطرق د. ياسر الى وسائل عملية لاكتساب القدرة على إدارة ردود الفعل السلوكية

الغضب شعور طبيعي يختبره كل انسان، ولكن في ظل بروتوكول ملكي متطلّب لا يستثني حتى الحدادم لشخص لا يمثل ذاته فقط بل مملكة، يصبح التعبير عن الغضب مادة جذابة للرأي العام.





تم التقاط "لحظتين من الإحباط" حتى الآن للعاهل الحاكم في المملكة المتحدة، اذ ظهر الملك تشارلز الثالث غاضبًا من علبة الأقلام قبل التوقيع على إعلان الانضمام للاحتفال بوصوله إلى العرش وكان يشير بقلق إلى مساعديه لمسح المكتب حيث كان يوقع باسمه على الوثائق، كما وأعرب عن غضبه وانفعاله على قلم حبر كان بيده أثناء التوقيع، وقد تسرب منه الحبر على يده.





علّق المعالج الوظيفي الدكتور ياسر محمد ضمن برنامج "Good Morning Australia" حول انفعالات الملك تشارلز الثالث وكيفية إدارة ردود الفعل السلوكية بما يتماشى مع توقعات الرأي العام، مستهلًا حديثه بتحديد المشكلة الأساسية والتي لا تكمن في الغضب، بل في التعبير عنه اذ يقول:





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" الغضب شعور طبيعي كما الإحباط، والمشكلة تكمن في كيفية التحكم بالمشاعر وإدارة الغضب او الانزعاج".



نوّه د. محمد بأن الملك شارلز لا يعيش ظروفًا عادية، بل انه في حالة حداد التي تبدأ مع النكران مرورًا بالغضب اذ يقول:



المرحلة الثانية في الحداد هي الغضب، وضوابط البروتوكول قاسية جدًا

شرح د. محمد أن الغضب الذي يزداد تلقائيًا مع العمر، ترتفع حدته مع حجم التوقعات التي تلقى على عاتق الشخص وما يمثله متوقفًا عند مواقف الحقت ضررًا كبيرًا بأشخاص تحت الأضواء، قائلًا:





نستذكر صفعة الممثل ويل سميث التي تسببت بخسارته الاوسكار ولا ننسى انفعال وضرب اللاعب زين الدين زيدان للاعب آخر





وفي هذا الإطار تحدث عن كيفية إدارة الغضب وتجنب المواجهة والانزلاق الى ردأت الفعل غير المرغوب فيها قائلًا:



" ينصح باختيار الهروب بدل المواجهة في اللحظات المستفزة"



ما هي الخطوات العملية اذًا التي تساعد على اكتساب مهارة ضبط النفس التي توقف عندها الدكتور ياسر محمد؟



استمعوا اليها في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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