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الملك تشارلز الثالث محبط بسبب قلم حبر: هل مسموح للملوك بالتعبير عن الغضب؟

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Queen Elizabeth II death

King Charles III and the Queen Consort have problems with a pen as they sign the visitors book at Hillsborough Castle. Photo credit: Niall Carson/PA Wire Credit: Niall Carson/PA

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نشر في: 19/09/2022 12:43pm, آخر تحديث: 19/09/2022 12:50pm
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

لم يتمالك الملك تشارلز الثالث نفسه أمام الحضورر بسبب تسرب حبر القلم على يده حيث قال لزوجته كاميلا: «يا إلهي، أنا أكره هذا القلم. لا يمكنني تحمل هذا الشيء اللعين في كل مرة». هذا التعبير لم يكن الأول في الأيام القليلة الأولى من توليه رسميًا العرش. هل هذه الاحباطات الصغيرة محقة امام خسارة كبيرة ام هل انها تعبير تلقائي عن كبت لمشاعر الحزن تجاه خسارة ابن لأم قبل أن تكون ملكة؟

نشر في: 19/09/2022 12:43pm, آخر تحديث: 19/09/2022 12:50pm
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • تم التقاط "لحظتين من الإحباط" للملك تشارلز الثالث، الأولى عندما أشار بقلق إلى مساعديه لمسح المكتب حيث كان يوقع باسمه على الوثائق والثانية مع تسرب الحبر على يده من القلم الذي يوقع فيه
  • أشار المعالج الوظيفي الدكتور ياسر محمد أن الغضب هو جزء من مراحل الحداد والضغط النفسي كبير على الملك مع التوقعات العالية على عاتقه وضوابط البروتوكول الملكي
  • تطرق د. ياسر الى وسائل عملية لاكتساب القدرة على إدارة ردود الفعل السلوكية
الغضب شعور طبيعي يختبره كل انسان، ولكن في ظل بروتوكول ملكي متطلّب لا يستثني حتى الحدادم لشخص لا يمثل ذاته فقط بل مملكة، يصبح التعبير عن الغضب مادة جذابة للرأي العام.

تم التقاط "لحظتين من الإحباط" حتى الآن للعاهل الحاكم في المملكة المتحدة، اذ ظهر الملك تشارلز الثالث غاضبًا من علبة الأقلام قبل التوقيع على إعلان الانضمام للاحتفال بوصوله إلى العرش وكان يشير بقلق إلى مساعديه لمسح المكتب حيث كان يوقع باسمه على الوثائق، كما وأعرب عن غضبه وانفعاله على قلم حبر كان بيده أثناء التوقيع، وقد تسرب منه الحبر على يده.

علّق المعالج الوظيفي الدكتور ياسر محمد ضمن برنامج "Good Morning Australia" حول انفعالات الملك تشارلز الثالث وكيفية إدارة ردود الفعل السلوكية بما يتماشى مع توقعات الرأي العام، مستهلًا حديثه بتحديد المشكلة الأساسية والتي لا تكمن في الغضب، بل في التعبير عنه اذ يقول:

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 " الغضب شعور طبيعي كما الإحباط، والمشكلة تكمن في كيفية التحكم بالمشاعر وإدارة الغضب او الانزعاج".
نوّه د. محمد بأن الملك شارلز لا يعيش ظروفًا عادية، بل انه في حالة حداد التي تبدأ مع النكران مرورًا بالغضب اذ يقول:
المرحلة الثانية في الحداد هي الغضب، وضوابط البروتوكول قاسية جدًا
شرح د. محمد أن الغضب الذي يزداد تلقائيًا مع العمر، ترتفع حدته مع حجم التوقعات التي تلقى على عاتق الشخص وما يمثله متوقفًا عند مواقف الحقت ضررًا كبيرًا بأشخاص تحت الأضواء، قائلًا:

نستذكر صفعة الممثل ويل سميث التي تسببت بخسارته الاوسكار ولا ننسى انفعال وضرب اللاعب زين الدين زيدان للاعب آخر

وفي هذا الإطار تحدث عن كيفية إدارة الغضب وتجنب المواجهة والانزلاق الى ردأت الفعل غير المرغوب فيها قائلًا:
" ينصح باختيار الهروب بدل المواجهة في اللحظات المستفزة"
ما هي الخطوات العملية اذًا التي تساعد على اكتساب مهارة ضبط النفس التي توقف عندها الدكتور ياسر محمد؟
استمعوا اليها في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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