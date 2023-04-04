تعرفوا على عمر أكبر سيدة تظهر على غلاف مجلة فوج

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Credit: @apowhangod

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

السيدة Apo Whang-Od المعروفة أيضًا باسم Maria Oggay هي فنانة من الفلبين تقوم برسم الوشم التقليدي لأسلافها.

تبلغ الفنانة من العمر 106 عام وهي أكبر شخص ظهر على غلاف مجلة فوج كما ورد في عدد هذا الشهر من طبعة الفلبين.

بدأت Whang-Od في رسم الوشم في سن الـ16 عاما تحت إشراف والدها ، وغالبًا ما توصف بأنها آخر وأقدم رسامة وشم تقليدي.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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