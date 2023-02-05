إطلاق مهرجان I4give بحضور رسمي رفيع المستوى في الذكرى السنوية الثالثة لحادثة أوتلاند

جرى في حديقة باراماتا يوم السبت الماضي مهرجان i4give الأول الذي أقيم تكريماً للأطفال الأربعة الذين قتلوا في حادث أوتلاند قبل ثلاث سنوات.





حضر المهرجان العديد من الشخصيات الرسمية وكان أبرزها رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ورئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتي ورئيس الوزراء السابق سكوت موريسون وزعيم المعارضة كريس منز.



Source: Supplied أشاد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالأطفال الصغار، أنطوني، أنجلينا، سيينا و ڤيرونيك، الذين “انتزعت حياتهم بقسوة من العالم.





"لقد أدت حياتهم المشرقة والجميلة، المليئة بالوعود والإمكانيات، إلى نهاية مفاجئة ومأساوية، "قال ألبانيزي للحضور.



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"نتذكر اليوم كل الفرح والضحك الذي أدخلوه إلى حياة أولئك الذين عرفوهم وأحبوهم. الكبرياء. البهجة التي تأتي مع الطفل."

"ونحتضن في قلوبنا أولئك الذين ما زالوا يعيشون مع الألم والخسارة. حزنهم هو حزن قد يلين مع مرور الوقت، لكنه لن يتلاشى أبداً."



Source: Supplied كذلك ألقى رئيس الولاية دومينيك بيروتي كلمة حكى فيها عن هذا اليوم الذي سمح للجميع أن يشهد التأثير القوي للمسامحة بعد أن أطلقت ليلى عبدالله وزوجها وقريبتهما بريجيت صقر مسامحتهم للسائق ودعا الجميع إلى التسامح





وكان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون وزوجته جيني في المهرجان لدعم الأسرة التي أصبحوا مقربين منها بعد الحادثة المروعة.





قال السيد موريسون: "يسألني الناس كثيرًا ،" كيف فعلوا ذلك؟ ".



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"لا يمكن أن أتخيل أنني إذا واجهت شيئًا كهذا كان بإمكاني الظهور في هذا الموقع مثلما فعلت ليلى وأقول على الفور ،" أنا أسامح ".

وكان لمايكروفون العربي كلمة مع ليلى عبدالله وزوجها داني وقريبتهما برجيت صقر.





حيث وجهت ليلى عبداله والدة أنطوني، أنجلينا وسيينا رسالة دعت فيها للمسامحة وعبرت عن مدى فرحها بالحضور في هذا اليوم فقالت:



"الحياة قصيرة وتنتهي بسرعة دعونا نعيشها بالحب والمسامحة لكي لا نندم لاحقاً"

Source: Supplied كذلك أعرب داني عبدالله عن سعادته لرؤية العائلات في المهرجان تجتمع حول رسالة واحدة وهي المسامحة.





كما قالت برجيت والدة الطفلة فيرونيك: "إذا سامحنا اليوم فنحن نتحرر من الحقد والغضب ونتعلم أن نركز على الأمور المهمة في الحياة والتي هي عائلاتنا، أصدقاءنا وفعل الخير، ونساعد أولادنا على معرفة ما يستطيع الحب فعله لهم."



وتم استفتاء آراء بعض الحضور الذين عبروا عن فرحهم بهذا اليوم الذي جمع الناس حول التسامح ودعوا إلى التمثل بهذه العائلة وإلى المحبة.





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