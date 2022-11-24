إطلاق مجلة ألف ياء: "الصحافة مسؤولية واكثر من سلطة رابعة"

تهدف مجلة مجلة” ألف ياء" الفكرية، الثقافية، الفنيّة والاجتماعية،الى نشر نوع جديد من الإعلام العربي، مستفيدة من كل التقنيات المتقدمة في التواصل الاجتماعي. تتواصل المجلة وشبكة واسعة من المؤسسات والمنصات الإعلامية الرصينة، والشخصيات العامة والمبدعين في كافة الحقول، لخلق قنوات تواصل مع القراء الناطقين باللغتين العربية والإنكليزية وشبكة دعم للمهتمين بهذه الخدمة الإعلامية رقميًا وورقيًا.





استضاف برنامج “Good Morning Australia” رئيس تحرير مجلة " ألف ياء"، الصحافي والكاتب وديع شامخ، متحدثًا عن رؤية المجلة التي اختارت ان تكون اضافة نوعية وخطابًا اعلاميًا جديدًا لعشاق الفكر في عالم الصحافة العربية والعراقية.





شامخ الذي عمل في مجال التحرير الصحفي والإعلامي لثلاثة عقود، كان كاتبًا لأعمدة أسبوعية صحفية خلال اقامته في الاردن، قدم تقارير ومقالات نقدية سياسية وأدبية في العديد من الصحف وعمل ايضًا كمشرف عام على مواقع عديدة، وتابع مسيرته مع الصحافة في استراليا وحاليًا يرأس تحرير مجلة " ألف ياء".





كيف بدأت رحلة الصحافي والكاتب وديع شامخ مع الكلمة وما الاضافة التي سوف تحملها مجلة” ألف ياء" في عالم الصحافة المطبوعة؟



كل التفاصيل في هذه المقابلة في الملف الصوتي أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



