شقيقتان لبنانيتان تفوزان بجائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين عن فيلمهما القصير "يرقة"

فازت الشقيقتان اللبنانيتان ميشيل ونويل كسرواني، أمس السبت، بجائزة "الدبّ الذهبي" لأفضل فيلم قصير في ختام النسخة 73 لمهرجان برلين السينمائي عن فيلمهما القصير "يرقة".





ويروي الفيلم قصّة أسما وسارة وهما شابّتان عربيتان تلتقيان بالمصادفة في مدينة ليون الفرنسية أثناء عملهما كنادلتين في أحد المقاهي.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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