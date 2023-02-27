شقيقتان لبنانيتان تفوزان بجائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين عن فيلمهما القصير "يرقة"

GERMANY BERLIN FILM FESTIVAL

epa10491192 Lebanese musicians Michelle Keserwany (R) and Noel Keserwany pose on the red carpet after receiving the 'Golden Bear for Best Short Film' for 'Les Chenilles' during the Closing and Awards Ceremony of the 73rd Berlin International Film Festival 'Berlinale' in Berlin, Germany, 25 February 2023. The in-person event ran from 16 to 26 February 2023. EPA/HANNIBAL HANSCHKE Source: EPA / HANNIBAL HANSCHKE/EPA

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

فازت الشقيقتان اللبنانيتان ميشيل ونويل كسرواني، أمس السبت، بجائزة "الدبّ الذهبي" لأفضل فيلم قصير في ختام النسخة 73 لمهرجان برلين السينمائي عن فيلمهما القصير "يرقة".

ويروي الفيلم قصّة أسما وسارة وهما شابّتان عربيتان تلتقيان بالمصادفة في مدينة ليون الفرنسية أثناء عملهما كنادلتين في أحد المقاهي.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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