المتبل اللبناني ألذ طبق غموس في العالم

جاء طبق المتبل اللبناني في الصدارة في تصنيف لأفضل أنواع الغموس في العالم أعده موقع TasteAtlas.





قام الموقع بتصنيف 50 نوع غموس مختلف من حول العالم وفق استطلاع للرأي شارك فيه أكثر من 5500 شخص.





كما جاء الثوم اللبناني في المرتبة الثانية والحمص البيروتي في المرتبة الثالثة مما جعل لبنان يحتل قمة التصنيف.





ويُصنع المتبل عادةً من مزيج من الباذنجان المحمص والطحينة وعصير الليمون والثوم واللبن وزيت الزيتون والملح.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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