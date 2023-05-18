المتبل اللبناني ألذ طبق غموس في العالم

Bowl of Baba Ghanoush with flat bread

Credit: Westend61/Getty Images/Westend61

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

جاء طبق المتبل اللبناني في الصدارة في تصنيف لأفضل أنواع الغموس في العالم أعده موقع TasteAtlas.

قام الموقع بتصنيف 50 نوع غموس مختلف من حول العالم وفق استطلاع للرأي شارك فيه أكثر من 5500 شخص.

كما جاء الثوم اللبناني في المرتبة الثانية والحمص البيروتي في المرتبة الثالثة مما جعل لبنان يحتل قمة التصنيف.

ويُصنع المتبل عادةً من مزيج من الباذنجان المحمص والطحينة وعصير الليمون والثوم واللبن وزيت الزيتون والملح.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك

الأكثر متابعة

07:22
602d5dbf-06d6-447a-9db9-ee4bcd0f7fad.jpg

'الصدق في المعاملة سر النجاح': محل لبناني لتصليح السيارات في سيدني يحقق المرتبة الأولى على صعيد أستراليا

Judge holding gavel in courtroom

إدانة عامل مناجم بتهمة اغتصاب زميلته في غرب أستراليا

13:36
ifrah-akhter-fh1afrhrafk-unsplash.jpeg

Why some Arab women feel uneasy about getting a share of marital wealth after divorce

14:36
CENTRELINK STOCK

'وظيفة مقابل الكاش': هل زيادة ساعات عمل متلقي معونة البطالة سيسهم في حل المشكلة؟

A homeless woman sitting at a street corner

ارتفاع عدد الأستراليين الذين يعيشون تحت خط الفقر

13:58
Picture2.jpg

فلسطيني وإسرائيلي خسرا ابنتيهما يطرحان السؤال الصعب من أستراليا: هل حان وقت التخلي عن البندقية والحجر؟

WhatsApp Image 2023-05-17 at 12.14.34 PM.jpeg

مأساة انقلاب حافلة في ملبورن ضحيتها تسعة أطفال: صراع مع الموت وبتر أعضاء

Virus Outbreak Dallas Daily Life

اتهام مطعمين شهيرين في فيكتوريا بانتهاك قوانين عمالة الأطفال

Latest podcast episodes

Woman looking at a jewelry store window

"حركة البيع أفضل من أي وقت": هل تدخر السيدات العربيات في أستراليا أموالهن في المشغولات الذهبية؟

Maternity(15) (1).jpg

"دفنتها عندما قابلتها للمرة الأولى": الألم الصامت للعائلات العربية في أستراليا عند ولادة جنين ميت

With all this talk about blood clots, how do I know if I'm affected?

تحت المجهر: ما هو مرض الثلاسيميا وما هي سبل الوقاية منه؟

Gynecologist in scrubs in scrubs holding teaching tool model of women's uterus and ovary

لماذا يعتبر سرطان المبيض من السرطانات الأصعب تشخيصاً والأصعب علاجاً؟