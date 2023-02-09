لبنان يمنح ميدالية المغترب لجون عجاقة وجوزيف عساف في حفل تكريمي جرى في سيدني

Key Points
- جرى حفل التكريم في مقر إقامة القنصل العام اللبناني في سيدني الأستاذ شربل معكرون
- ميدالية المغترب هي لكل شخص قضى أكثر من عشر سنوات في الإغتراب وكان يقوم بعمل يفيد لبنان.
- أعرب عجاقة عن فخره بهذا التكريم وقدم الوسام إلى عائلته التي كان لها الفضل في وصوله إلى ما هو عليه اليوم.
منحت الدولة اللبنانية وسام المغترب الرفيع المستوى إلى شخصيتين أستراليتين لبنانيتين هما الرئيس السابق لل Upper House جون عجاقة ورجل الأعمال جوزيف عساف وذلك تقديراً لمسيرتهما وعطاءاتهما.
جرى حفل التكريم في مقر إقامة القنصل العام اللبناني في سيدني الأستاذ شربل معكرون الذي خص أس بي اس عربي 24 بحديث قال فيه أنه يفتخر بأنه يقوم بهذا التكريم اليوم بإسم فخامة الرئيس السابق مشال عون.
فميدالية المغترب هي لكل شخص قضى أكثر من عشر سنوات في الإغتراب وكان يقوم بعمل يفيد لبنان. والرئيس السابق جون عجاقة ورجل الأعمال جوزيف عساف هما شخصيتان مميزتان يستحقا التكريم ونفخر لكونهما من أصل لبناني.
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وصحيح أنهما حصلا على العديد من التكاريم في أستراليا، ولكن أن يتكرما من بلدهما الأم فإنه بالشيء العظيم.
وأضاف معكرون أنه أصر هو وزوجته على تسمية المقر الذي يقيمان فيه في سيدني "ببيت لبنان".
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وكان الرئيس السابق جون عجاقة الذي يتحدر من قرية يارون الجنوبية أحد المكرمين في هذا الحفل.
عمل عجاقة في المجال السياسي منذ عمر التاسعة عشرة عندما انضم إلى حزب الأحرار، وتدرج في المناصب من وزير إلى رئيس للبرلمان.
تسلم عجاقة في العام 2013 حقيبة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد استقالته، عُين وزيراً للتعددية الثقافية ودافع عن حقوق المهاجرين.
وفي حديث مع الإعلامية سيلفا مزهر أعرب عجاقة عن فخره بهذا التكريم وقدم الوسام إلى عائلته التي كان لها الفضل في وصوله إلى ما هو عليه اليوم.
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فكان من الشجاعة من أهله أن يأتوا إلى أستراليا من عمر ال20 سنة لتأسيس حياة له ولأخواته. وعملوا جاهدين طوال حياتهم لتعليمهم وتأمين الفرص لهم.
أنا أدين بكل الإنجازات التي حققتها لعائلتي. وأطلب من الله أن يعطيني القوة لتحقيق المزيد في استراليا ولبنان.
وتم أيضاً تكريم رجل الأعمال جوزيف عساف من بلدة حردين الشمالية، وهو مؤسس جائزة الأعمال الإثنية في العام 1988 ورائداً في مجال التعددية الثقافية وهو من بادر لإطلاق هذا المفهوم في أستراليا التي تحتضن التنوع ولقب “بأب التعددية الثقافية».
حاز عساف على أهم وأرقى الجوائز في استراليا ولكن الوسام الذي حصل عليه اليوم في هذا الحفل "هو أكبر منهم كلهم" بحسب ما قاله للمايكروفون العربي.
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واستهل عساف حديثه قائلاً:
"في غرفة الصف في المدرسة التي كنت فيها، كان يجلس على شمالي سني من طرابلس، على يميني علي من الجنوب، إضافةً إلى الماروني والأورتودوكسي والأرمني والدرزي والعلوي... ومن هنا تبدأ التنوعية الثقافية."
فبدون تنوعية لا وجود للتناغم.
وأضاف عساف أن هذا التكريم هو لكل لبناني تعب وعمل جاهداً لتحقيق النجاح في أستراليا.
واستعان ببيت من الشعر للشاعر يوسف السودا الذي تكلم عن المهاجر والعناء الذي يبذله في بلاد الإغتراب.
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وأكبر مشكلة أعاني منها أنني لا أستطيع أن أنسى لبنان. فلبنان في فكري وقلبي.
وذكر عساف أنه تعلم الإيمان من لبنان وبالتالي الحب والمسامحة وهو يفتخر كونه ولد في لبنان.
وفي الختام قدم عساف هذا التكريم إلى زوجته.
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