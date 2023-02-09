لبنان يمنح ميدالية المغترب لجون عجاقة وجوزيف عساف في حفل تكريمي جرى في سيدني

b3.jpg

Source: Supplied

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

منحت الدولة اللبنانية وسام المغترب الرفيع المستوى إلى شخصيتين أستراليتين لبنانيتين هما الرئيس السابق لل Upper House جون عجاقة ورجل الأعمال جوزيف عساف وذلك تقديراً لمسيرتهما وعطاءاتهما.

Key Points
  • جرى حفل التكريم في مقر إقامة القنصل العام اللبناني في سيدني الأستاذ شربل معكرون
  • ميدالية المغترب هي لكل شخص قضى أكثر من عشر سنوات في الإغتراب وكان يقوم بعمل يفيد لبنان.
  • أعرب عجاقة عن فخره بهذا التكريم وقدم الوسام إلى عائلته التي كان لها الفضل في وصوله إلى ما هو عليه اليوم.
منحت الدولة اللبنانية وسام المغترب الرفيع المستوى إلى شخصيتين أستراليتين لبنانيتين هما الرئيس السابق لل Upper House جون عجاقة ورجل الأعمال جوزيف عساف وذلك تقديراً لمسيرتهما وعطاءاتهما.

جرى حفل التكريم في مقر إقامة القنصل العام اللبناني في سيدني الأستاذ شربل معكرون الذي خص أس بي اس عربي 24 بحديث قال فيه أنه يفتخر بأنه يقوم بهذا التكريم اليوم بإسم فخامة الرئيس السابق مشال عون.
b1.jpg
Source: Supplied
فميدالية المغترب هي لكل شخص قضى أكثر من عشر سنوات في الإغتراب وكان يقوم بعمل يفيد لبنان. والرئيس السابق جون عجاقة ورجل الأعمال جوزيف عساف هما شخصيتان مميزتان يستحقا التكريم ونفخر لكونهما من أصل لبناني.

وصحيح أنهما حصلا على العديد من التكاريم في أستراليا، ولكن أن يتكرما من بلدهما الأم فإنه بالشيء العظيم.
b5.jpg
Source: Supplied
وأضاف معكرون أنه أصر هو وزوجته على تسمية المقر الذي يقيمان فيه في سيدني "ببيت لبنان".
اقرأ المزيد

"السياسة في دمي": أول رئيس لبرلمان نيو ساوث ويلز من أصول لبنانية يتقاعد من منصبه

وكان الرئيس السابق جون عجاقة الذي يتحدر من قرية يارون الجنوبية أحد المكرمين في هذا الحفل.

عمل عجاقة في المجال السياسي منذ عمر التاسعة عشرة عندما انضم إلى حزب الأحرار، وتدرج في المناصب من وزير إلى رئيس للبرلمان.

تسلم عجاقة في العام 2013 حقيبة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد استقالته، عُين وزيراً للتعددية الثقافية ودافع عن حقوق المهاجرين.
b2.jpg
Source: Supplied
وفي حديث مع الإعلامية سيلفا مزهر أعرب عجاقة عن فخره بهذا التكريم وقدم الوسام إلى عائلته التي كان لها الفضل في وصوله إلى ما هو عليه اليوم.

فكان من الشجاعة من أهله أن يأتوا إلى أستراليا من عمر ال20 سنة لتأسيس حياة له ولأخواته. وعملوا جاهدين طوال حياتهم لتعليمهم وتأمين الفرص لهم.
أنا أدين بكل الإنجازات التي حققتها لعائلتي. وأطلب من الله أن يعطيني القوة لتحقيق المزيد في استراليا ولبنان.
وتم أيضاً تكريم رجل الأعمال جوزيف عساف من بلدة حردين الشمالية، وهو مؤسس جائزة الأعمال الإثنية في العام 1988 ورائداً في مجال التعددية الثقافية وهو من بادر لإطلاق هذا المفهوم في أستراليا التي تحتضن التنوع ولقب “بأب التعددية الثقافية».
b4.jpg
Source: Supplied
حاز عساف على أهم وأرقى الجوائز في استراليا ولكن الوسام الذي حصل عليه اليوم في هذا الحفل "هو أكبر منهم كلهم" بحسب ما قاله للمايكروفون العربي.

واستهل عساف حديثه قائلاً:

"في غرفة الصف في المدرسة التي كنت فيها، كان يجلس على شمالي سني من طرابلس، على يميني علي من الجنوب، إضافةً إلى الماروني والأورتودوكسي والأرمني والدرزي والعلوي... ومن هنا تبدأ التنوعية الثقافية."
اقرأ المزيد

حفل إطلاق "مجموعة اللقاء اللبناني في أستراليا" تحت شعار "لبنان عنك لا نتخلى"

فبدون تنوعية لا وجود للتناغم.
وأضاف عساف أن هذا التكريم هو لكل لبناني تعب وعمل جاهداً لتحقيق النجاح في أستراليا.

واستعان ببيت من الشعر للشاعر يوسف السودا الذي تكلم عن المهاجر والعناء الذي يبذله في بلاد الإغتراب.
b7.jpg
Source: Supplied
وأكبر مشكلة أعاني منها أنني لا أستطيع أن أنسى لبنان. فلبنان في فكري وقلبي.
وذكر عساف أنه تعلم الإيمان من لبنان وبالتالي الحب والمسامحة وهو يفتخر كونه ولد في لبنان.

وفي الختام قدم عساف هذا التكريم إلى زوجته.

يمكنكم الإستماع إلى القصة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك

الأكثر متابعة

'حبلها السري كان متصلاً بأمها': إنقاذ مولودة جديدة من تحت الأنقاض في سوريا

11:16

جمعية خيرية أسترالية تتهيأ لإرسال مساعدات إلى منكوبي الزلزال في سوريا

07:16

ما هي المهارات التي عليكم تعليمها لأطفالكم للنجاة من الغرق؟

14:42

تعديل الشهادات: ما هي المراحل والأخطاء الشائعة والمتطلبات وفق النظام الأسترالي؟

07:31

انطلاقًا من أستراليا: إصدار موسوعة عربية تجمع 7000 علامة بالهيروغليفية المصرية القديمة

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

06:00

تعرفوا على الأب الذي ظل ممسكا بيد ابنته التي ماتت تحت الأنقاض

بشرى سارة من الحكومة الأسترالية: شراء منزل أصبح بمتناولكم!

Latest podcast episodes

Dr Majeda Awawdeh

"لغة المستقبل": كيف نجحت د. ماجدة عواودة في تطوير طريقة تدريس الرياضيات في أستراليا؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 10/2/2023

APTOPIX Syria Turkey Earthquake Newborn Rescue

الآلاف يعرضون تبني الطفلة السورية التي انتشلت من تحت أنقاض منزلها

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 10/2/2023