ويبقى لبنان: فرقة الأرز الفلوكلورية تشبك أياديها من جديد احتفالاً بعيدها السادس والأربعين

download.jpg

فرقة الأرز الفلوكلورية Source: Supplied / Elie Akoury

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تشبك فرقة الأرز الفلوكلورية أياديها على الدبكة اللبنانية من جديد احتفالاً بعيدها السادس والأربعين يوم السبت في الأول من نيسان/ أبريل في حفل بعنوان "ويبقى لبنان".

النقاط ارئيسية:
  • فرقة الأرز الفلولوكلورية تحتفل يعبدهل السادس والأربعين.
  • دخول الموسيقى والرقص الأجنبي والطبل أخذ الكثير من درب الفلوكلور اللبناني والدبكة.
  • اختار إيلي عاقوري اسم "ويبقى لبنان" للحفل تأكيداً على أن لبنان باق رغم كل الظروف.
ما يقارب النصف قرن مضت على تأسيس السيد إيلي عاقوري لفرقة الأرز الفلوكلورية الذي ارتأى تأسيسها عند اندلاع الحرب في لبنان في السبعينات لتغيير النظرة تجاه لبنان في بلاد الإغتراب.
بدأت بتعليم الدبكة لأغير الوجه والصيت السيء للبنان في ذلك الوقت.
واليوم تحتفل هذه الفرقة بعيدها السادس والأربعين، وقد أكد السيد عاقوري في حديثه لأس بي أس عربي 24 أن سر الاستمرارية لكل هذه السنوات بعد أن مر عليها أكثر من 622 شاب وشابة منذ انطلاقتها هو تعامل أعضاء الفرقة مع بعضهم البعض كعائلة هدفهم ليس مادياً على الإطلاق، وإنما هو إثبات وإحياء الفلوكلور اللبناني في أستراليا.
يجب على الأهالي تشجيع أبنائهم للمحافظة على هذا الفلوكلور الذي هو أجمل ما يعكس الوجه الآخر للبنان.
20220611_212840.jpg
Source: SBS
كما يأسف السيد عاقوري على أن الإقبال على هذا النوع من الفلولكور الأصيل لم يعد كما كان من قبل بسبب دخول الموسقى والرقص الأجنبي والطبل على الطريق، مما أخذ الكثير من درب الفلوكلور اللبناني. كما أن الجيل الجديد لا يبد اهتماماً بتعلم الدبكة نظراً لما يتطلبه الأمر من وقت.
إذا لم نجد إقبالاً وتشجيعاً على الحفل هذه السنة من الجالية اللبنانية، قد نضطر إلى التوقف بعد كل هذه السنين الطويلة.
إقرأ أيضاً

الجامعة الثقافية اللبنانية في رحلة عبر المذاق: "سيارة الأجرة تنطلق من طرابلس ومسك الختام مع الحلوى البيروتية"

قال السيد عاقوري أنه لا يمكنهم الإستمرار إذا لم يحضوا بالتشجيع الذي يستحقونه لأن ما يقومون به يتطلب الكثير من المجهود والتعب، وهم يقدمونه مجاناً لكل الجالية.
20220611_210620.jpg
Source: SBS
لذا شدد على ضرورة معاودة النشاطات الفلوكلورية من قبل الجمعيات والمدارس والكنائس والمهرجانات والبلديات المحلية، وزيادة التوعية من قبل الأهالي بضرورة إبقاء الفلولكلور حياً في حياة أبنائهم لكي يشهد هذا القطاع نهضة من جديد.
إقرأ إيضاً

"أغنيتك خبز الكلام": مارسيل خليفة يفوز بجائزة محمود درويش للإبداع 2023

كما أشار السيد عاقوري أنه تم اختيار عنوان "ويبقى لبنان" لهذا الحفل دلالة على أنه مهما حصل في الوطن الأم لبنان الذي يتخبط بالكثير من المشاكل وهو أحوج ما يكون لأبنائه في بلاد الإغتراب، إلا أنه لا يموت وهواه وأرضه باقيان رغم كل شيء.
IMG-20230224-WA0001.jpg
Source: Supplied
تجري مراسم هذا الحفل يوم السبت الأول من نيسان/ أبريل في قاعة Bryan Brown Theatre على العنوان 80 Bankstown Richard Rd وستفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على أن يبدأ الساعة الثامنة، كما أن الحجز ضروري لحضور الحفل.

يمكن الإستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


شارك

الأكثر متابعة

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia

20:00
Candidates.jpg

مرشحون من أصول عربية يتنافسون على مقاعد برلمان نيو ساوث ويلز

13:47
dmo

محلل اقتصادي يحذر من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء: 'قادمون على فترة صعبة اقتصاديا ويجب أن نشد الأحزمة'

Abandoned car on the roadside forest after accident

طفلة تفارق الحياة بعد يومين من حادث أودى بحياة أمها وشقيقها في جنوب غرب سيدني

08:51
Unhappy young couple

كيف يمكن حل نزاع الطلاق دون اللجوء الى المحاكم

Australia Drug Seizure

الطلب على المخدرات ما زال قوياً في أستراليا رغم ارتفاع تكلفة المعيشة

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

Latest podcast episodes

WLCU.jpg

الجامعة الثقافية اللبنانية في رحلة عبر المذاق: "سيارة الأجرة تنطلق من طرابلس ومسك الختام مع الحلوى البيروتية"

Mufti.jpg

شهر رمضان الفضيل: قادة مسلمون يدعون إلى السلام ونبذ العنصرية والكراهية

nasa sign.jpg

نيو لوك: تعرفوا على شكل بدلات وكالة الفضاء ناسا الجديدة (الصورة بالداخل)

Eva Melhem.jfif

الجامعات الاسترالية تعود للدراسة "الحضورية" داخل الحرم الجامعي