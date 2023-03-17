ويبقى لبنان: فرقة الأرز الفلوكلورية تشبك أياديها من جديد احتفالاً بعيدها السادس والأربعين

النقاط ارئيسية: فرقة الأرز الفلولوكلورية تحتفل يعبدهل السادس والأربعين.

دخول الموسيقى والرقص الأجنبي والطبل أخذ الكثير من درب الفلوكلور اللبناني والدبكة.

اختار إيلي عاقوري اسم "ويبقى لبنان" للحفل تأكيداً على أن لبنان باق رغم كل الظروف.

ما يقارب النصف قرن مضت على تأسيس السيد إيلي عاقوري لفرقة الأرز الفلوكلورية الذي ارتأى تأسيسها عند اندلاع الحرب في لبنان في السبعينات لتغيير النظرة تجاه لبنان في بلاد الإغتراب.



بدأت بتعليم الدبكة لأغير الوجه والصيت السيء للبنان في ذلك الوقت.

واليوم تحتفل هذه الفرقة بعيدها السادس والأربعين، وقد أكد السيد عاقوري في حديثه لأس بي أس عربي 24 أن سر الاستمرارية لكل هذه السنوات بعد أن مر عليها أكثر من 622 شاب وشابة منذ انطلاقتها هو تعامل أعضاء الفرقة مع بعضهم البعض كعائلة هدفهم ليس مادياً على الإطلاق، وإنما هو إثبات وإحياء الفلوكلور اللبناني في أستراليا.



يجب على الأهالي تشجيع أبنائهم للمحافظة على هذا الفلوكلور الذي هو أجمل ما يعكس الوجه الآخر للبنان.

Source: SBS كما يأسف السيد عاقوري على أن الإقبال على هذا النوع من الفلولكور الأصيل لم يعد كما كان من قبل بسبب دخول الموسقى والرقص الأجنبي والطبل على الطريق، مما أخذ الكثير من درب الفلوكلور اللبناني. كما أن الجيل الجديد لا يبد اهتماماً بتعلم الدبكة نظراً لما يتطلبه الأمر من وقت.



إذا لم نجد إقبالاً وتشجيعاً على الحفل هذه السنة من الجالية اللبنانية، قد نضطر إلى التوقف بعد كل هذه السنين الطويلة.

قال السيد عاقوري أنه لا يمكنهم الإستمرار إذا لم يحضوا بالتشجيع الذي يستحقونه لأن ما يقومون به يتطلب الكثير من المجهود والتعب، وهم يقدمونه مجاناً لكل الجالية.



Source: SBS لذا شدد على ضرورة معاودة النشاطات الفلوكلورية من قبل الجمعيات والمدارس والكنائس والمهرجانات والبلديات المحلية، وزيادة التوعية من قبل الأهالي بضرورة إبقاء الفلولكلور حياً في حياة أبنائهم لكي يشهد هذا القطاع نهضة من جديد.



كما أشار السيد عاقوري أنه تم اختيار عنوان "ويبقى لبنان" لهذا الحفل دلالة على أنه مهما حصل في الوطن الأم لبنان الذي يتخبط بالكثير من المشاكل وهو أحوج ما يكون لأبنائه في بلاد الإغتراب، إلا أنه لا يموت وهواه وأرضه باقيان رغم كل شيء.



Source: Supplied تجري مراسم هذا الحفل يوم السبت الأول من نيسان/ أبريل في قاعة Bryan Brown Theatre على العنوان 80 Bankstown Richard Rd وستفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على أن يبدأ الساعة الثامنة، كما أن الحجز ضروري لحضور الحفل.





يمكن الإستماع إلى اللقاء كاملاً في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.





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