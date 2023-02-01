"28 مليار دولار على شكل ضرائب": الخضر يقترحون مجدداً تشريع الحشيش في أستراليا

النقاط الرئيسية يقول حزب الخضر أن تطبيق ضريبة مبيعات على الحشيش بنسبة 25% تعني أن الإيرادات ستصل على مدى 10 سنوات إلى 36 مليار دولار.

تقول خبيرة الاقتصاد كوثر الحنبوري ان الحكومة تتعامل مع ملف تشريع الحشيش بحذر وأنه عليها ان توازن بين صحة ومصلحة الشعب وبين الايرادات المتوقعة

طغى على الأجواء تفاؤل كبير بتصحيح مسار العلاقات الصينية الأسترالية سيما على صعيد التجارة والسياحة والتعليم ولكن هذا التفاؤل ليس في مكانه وفق خبراء

قال حزب الخضر ان "الوقت حان" لبرلمان البلاد ليشرع قانوناً يمكن أستراليا من اللحق بركب العالم وتشريع الحشيش ما سيسهم في زيادة جاذبية أستراليا كوجهة سياحية. وأوضح الحزب أن تطبيق ضريبة مبيعات على الحشيش بنسبة 25% تعني أن الإيرادات ستصل على مدى 10 سنوات إلى 36 مليار دولار.





يعتقد حزب الخضر ان الحشيش قد يصبح الذهب الاخضر وشريان الحياة للعديد من المناطق الاقليمية.

وقالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري ضمن بودكاست "مال واقتصاد" ان اقتراح الخضر "مثير للاهتمام" ولكنه بحاجة لدراسة معمقة تراعي ظروف أستراليا.





وتابعت الحنبوري قائلة: "تتعامل الحكومات تتعامل مع هذا الموضوع بحذر وتحاول ان توازن بين صحة ومصلحة شعوبها وبين الايرادات المتوقعة مخافة حصول استغلال ويجب وضع خصوصية كل بلد في الاعتبار فاذا اخذنا التجربة الكندية نجد ان الكنديين من اكثر الشعوب استهلاكا للحشيش حيث ان ملايين الكنديين يستهلكون الماريغوانا دورياُ ولكن ما يصلح في كندا قد لا يصلح في استراليا."



في حال التشريع في أستراليا لا بد من تطبيق آليات رقابة مشددة

Vancouver (Canada) Global Marijuana March 2015 Credit: Flicker/Jeremiah Vandermeer CC BY 2.0

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لماذا استمر الجفاء بين أستراليا والصين على الرغم من الجهود الدبلوماسية الحثيثة مؤخراً؟





ناقشنا محور العلاقات الصينية الأسترالية أيضاً في بودكاست هذا الأسبوع اذ طغى على الأجواء تفاؤل كبير بتصحيح مسار العلاقات الصينية الأسترالية سيما على صعيد التجارة والسياحة والتعليم ولكن هل هذا التفاؤل في مكانه؟





وترى الحنبوري أن العلاقات "لم تتدهور اكثر لكنها لم تتحسن" وتابعت قائلة: "الحرب التجارية لم تنحسر فوق الأرقام، ما زالت الصادرات الاسترالية تقول أن الصين تشتري من استراليا فقط وتماما ما تحتاجه ولا يمكنها الحصول عليها من مصادر اخرى تبدو استراليا انها لم تزل في القائمة السوداء حتى ان عودة الفحم الاسترالي الى الصين تعتبر رمزية."





كما أوضحت الحنبوري "المخاوف الجدية" لان الحكام في الصين يعملون لتقليل الاعتماد على استراليا واذا كانت استراليا توفر 60 % من خام الحديد للعالم ونسبة مماثلة من واردات الصين لا شيء يمنع الصين من التوقف عن الاستيراد كما فعلت في موضوع الفحم.





واستطردت قائلة: "هناك عاملان ساعدا في تراجع العلاقات مؤخرا فالسياح من الصين لم يعودوا كما كان متوقعا بسبب فرض استراليا اختبار كوفيد على القادمين من الصين وثانيا الخبر الصاعقة كان ان الطلاب الصينيون سيحتاجون الحضور شخصيا للأعتراف بمؤهلاتهم مما يعني ان 80 الف طالب صيني كانوا يتابعون الدراسة عبر الانترنيت سيحتاجون الحصول على تأشيرات دخول والى ترتيب اقامتهم في استراليا."





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